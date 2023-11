Jugendliche bereiten Kunstausstellung vor

„Welches Wort beschreibt für euch diese Woche?“, fragt die Dozentin der VHS Aalen die Kinder und Jugendlichen, die dort während der Herbstferien eine Woche lang für ihre eigene Ausstellung künstlerisch gearbeitet haben. „Ausprobieren, Ideen, Kreativität, Chaos, Beats, lustig, Keramik, Kennenlernen, Animation,…“ waren einige der Antworten der insgesamt 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In fünf verschiedenen Workshops konnten die jungen Künstler frei experimentieren und ihre eigenen Projekte voranbringen. So entstand am Tablet eine selbst gezeichnete Animation, die dann im Sound Workshop durch Musik ergänzt wurde. Malereien wurden abfotografiert und animiert, die Keramik diente als Objekt, um Stop-Motion-Videos zu drehen. Durch diesen Prozess und den schnellen Wechsel zwischen den Workshops (Sound, Animation, Malerei, Keramik, Video/Foto) entstanden Synergien, die den Kindern und Jugendlichen Schwung und Mut gaben, ihren eigenen Ideen und Vorstellungen Ausdruck zu verleihen.

An den Arbeiten, die in der Gruppe oder individuell entstanden sind, wird in den nächsten Wochen noch weiter gefeilt. Sie sollen dann am Samstag, 9. Dezembe, in einer Pop-Up-Ausstellung in Aalen präsentiert werden. Wo genau, das überlegen sich die Teilnehmer noch. Klar ist, dass es ab 14 Uhr eine Vernissage geben wird, mit selbst produzierter Musik und einer Performance der Schreibwerkstatt des Theater Aalens. Um Inspirationen für ihre eigene Ausstellung zu sammeln, machten sich die jungen Künstler gemeinsam mit den Dozent:innen zum Abschluss der Woche auf nach Karlsruhe ins Zentrum für Kunst und Medien (ZKM).

Im Projekt dürfen die Kinder und Jugendlichen alles selbst entscheiden. Partizipation ist das Stichwort: Welche künstlerischen Techniken wollt ihr nutzen? Wie wollt ihr Werbung machen? Wie sollen die Plakate aussehen? Diese und noch viele weitere Fragen beschäftigen die Gruppe noch in den nächsten Wochen, bis der große Tag da ist.