Jugendkapelle Aalen auf Kurzreise

Nach dem gemeinsamen Konzert „Dreams“ des Jugendorchesters Priesendorf und der Jugendkapelle Aalen im April, trat nun die Jugendkapelle Aalen ihren Gegenbesuch an. Zahlreiche Besucher stömten zum Trabelsdorfer Schloss, um bei einer Schlossplatzserenade den Nachwuchsorchestern zu lauschen (Foto: Jugendkapelle Aalen). Sie bedankten sich zum Abschluss mit tosendem Applaus und forderten zahlreiche Zugaben, die dann am Ende von allen drei Orchestern unter der Leitung von Daniela Müller und Andreas Müller gemeinsam gemeistert wurden. Den Tag ließen die Jugendlichen bei einer Party im Musikerhaus ausklingen, bevor man sich für die Nacht in die Gastfamilien begab und am nächsten Tag nach einem Besuch am Frensdorfer Naturbadesee und in Bamberg wieder die Heimreise antrat.