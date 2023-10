Jürgen Koch erhält das Kronenkreuz

Der langjährige Leiter der Freundeskreis-Selbsthilfegruppe in Aalen, Jürgen Koch, ist in einem Gottesdienst in der Stadtkirche Aalen mit dem Kronenkreuz des Diakonischen Werks Württemberg ausgezeichnet worden. Über viele Jahre war Jürgen Koch mit großem Engagement in der Leitung der Selbsthilfegruppenarbeit für Suchtkranke aktiv und hat viele Menschen auf ihrem Weg aus und mit der Sucht begleitet.

Auch in unzähligen Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern vermittelte er anschaulich und authentisch durch seine eigene Suchtgeschichte, wie sich ein Leben durch eine Alkoholerkrankung sozial und gesundheitlich dramatisch verschlechtern kann. Aber auch, wie ein Leben nach einer Suchterkrankung, als trockener Alkoholiker, gelingen kann.

Diakoniepfarrer Martin Schuster würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagements Kochs mit der Verleihung des Kronenkreuzes des Diakonischen Werks in Württemberg. Fachbereichsleiter Nikolas Danzinger von der Psychosozialen Beratungsstelle des Diakonieverbands Ostalb zeigte sich sehr dankbar für die gute und intensive Zusammenarbeit.

In dem Gottesdienst wurde zugleich Anika Blinzer in ihren Dienst in der Suchtberatung an der Diakonischen Bezirksstelle in Aalen durch Pfarrer Schuster eingeführt. Sie betonte in ihrer Vorstellung, dass Scham Menschen oft davon abhalte, sich Hilfe zu suchen. Dabei könne eine Suchterkrankung jede und jeden treffen. Aber durch professionelle Beratungsangebote und durch die Selbsthilfegruppenarbeit gebe es auch vertrauensvolle und kompetente Hilfen für einen Weg aus der Sucht.