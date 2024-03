Manche kennen Kevin Barth vielleicht aus dem TV, wenn sie sich für den Dartsport interessieren, zumindest aber um den Jahreswechsel herum bei der Weltmeisterschaft im ehrwürdigen Ally Pally in London einschalten. Dort ist der Mann aus Heubach schon einige Male zu sehen gewesen, als TV-Experte.

Das Besondere: Er hört, wie die Pfeile fliegen und in welches Feld sie treffen. Barth ist blind. Deswegen ist das nicht der Sport, dem er selbst aktiv nachgeht. Sein Sport heißt „Showdown“ - und hier hat er durchaus schon einige Erfolge vorzuweisen, möchte nun aber noch einmal richtig durchstarten.

Was ist überhaupt Showdown?

Doch was sich nach einem spannenden Filmfinale in einem Blockbuster anhört, ist ein Sport, dem Blinde und/oder Sehbehinderte nachgehen. Beim Showdown stehen sich zwei Spieler an der jeweiligen kurzen Seite einer circa 1,2 mal 3,6 Meter großen Platte gegenüber, die komplett von einer 14 Zentimeter hohen Seitenbande umgeben ist. Eine Mittelbande, die auf der 14 Zentimeter hohen Seitenbande steht, trennt die Spielfläche in zwei gleich große Teile.

Der Ball wird also nicht wie beim Tischtennis über das Netz, sondern unter die Mittelbande möglichst flach geschlagen. Jeder Spieler verteidigt sein Tor - eine halbkreisförmige Mulde in der Platte an der kurzen Seite - und versucht, den Ball in das Tor des Gegners zu befördern, wofür es zwei Punkte gibt. Wie beim Tischtennis dient ein Schläger zum Aufhalten des ankommenden Balles und zum kraftvollen Zurückspielen.

Für das Studium verlässt Barth die Ostalb

Für sein Journalistik-Studium hat Barth die Ostalb verlassen, wohnt seit Jahren in Dortmund. Seit seinem Abschluss arbeitet er als Freier Journalist, häufig für die Öffentlich-Rechtlichen. Zu seiner Zeit beim Uni-Radio ist er mit Showdown in Berührung gekommen.

Beim Mannschaftssport bist du immer für die anderen mitverantwortlich. Kevin Barth

Er porträtierte eine Spielerin des Blindenportvereins Dortmund, der erste Kontakt war gemacht. 2014 war das bereits, Barth war gerade im zweiten Semester. „Sie kam damals zu spät zu unserem Termin, aber der Trainer war schon da. Wir unterhielten uns etwas und dann sagte er, dass ich es doch einfach mal ausprobieren sollte. Das gefiel mir recht schnell ganz gut“, erinnert er sich an seinen Showdown-Start.

Mannschaftssport ist nichts für den Heubacher

Sportlich hatte er sich zuvor auch schon beim Blindenfußball versucht, doch immer wieder gemerkt, dass das nicht seinem Naturell entspricht. „Beim Mannschaftssport bist du immer für die anderen mitverantwortlich. Bist du schlecht, dann nimmt das Einfluss. Showdown ist ein Einzelsport. Wenn ich schlecht spiele, verliere ich, ziehe aber niemanden mit rein. Das liegt mir deutlich besser“, sagt Barth. Bereits zwei Jahre nach seinem Start hat Barth schon an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen, die damals ausgerechnet in Dortmund ausgetragen wurde.

Ich bin schon sehr ehrgeizig und habe dann schnell an internationalen Turnieren teilgenommen. Kevin Barth

Er wurde 29. von 32 Teilnehmern, ein Jahr später schon Elfter. „Ich bin schon sehr ehrgeizig und habe dann schnell an internationalen Turnieren teilgenommen“, sagt er. Er war sogar mal die Nummer 24 in der Welt. Diese Fortschritte sah Barth an sich selbst jedoch nicht immer, verzagte häufig und schnell, bis er sich einen Mentalcoach zulegte, was im helfen sollte.

Corona reißt ein Loch in den Sport

2019 dann wurde er Vierter bei der Deutschen Meisterschaft, nahm an der Weltmeisterschaft teil. Doch dann kam die Pandemie, die ein großes Loch in diese Sportart riss, wie in so viele andere auch. „Bis Mitte 2021 habe ich dann kein einziges Spiel mehr gemacht. Im Sommer dann habe ich in Litauen gespielt und wurde Sechster, das war noch einmal eine Initialzündung für mich“, sagt Barth.

Von der Platte in die Vorstandschaft des Bundes

Barth wollte Showdown bekannter machen, so entschied er sich, Ende 2020 Vorsitzender des Vorstands des deutschen Showdown-Verbandes zu werden. Über 70 aktive Herren gibt es an rund 20 Standorten in Deutschland. Zwar überschnitt sich das mit der Zeit seines Wiedereinstiegs in den Showdown-Sport. „Irgendwie war das schon eine interessante und spannende Zeit, aber irgendwie stand sich beides gegenseitig im Weg. Ich habe das schon eher gemerkt, aber wenn ich etwas anfange, dann mache ich es auch zu Ende“, sagt Barth rückblickend.

Wenn ich an der Europameisterschaft teilnehmen darf, dann muss ich alles komplett alleine bezahlen, plus einer Begleitperson, die ich vor Ort benötige. Kevin Barth

Das tat er, war Vorstandsmitglied bis Ende 2023. 31 Jahre jung ist er jetzt, zehn bis 15 Jahre könne er noch auf hohem Niveau spielen, sagt er. Und er möchte es jetzt noch einmal wissen, ohne Nebengeräusche an möglichst vielen Turnieren teilnehmen.

Ziel ist die Europameisterschaft in Bulgarien

Eines dieser Turniere ist die Europameisterschaft, die im Sommer in Bulgarien (5. bis 11. August) ausgetragen wird. Die besten Deutschen haben dazu die Gelegenheit. Es ist aber nicht unbedingt nur eine Frage der individuellen Stärke, es ist auch eine Frage der individuellen Geldbörse. Sponsoren sind rar gesät. „Wenn ich an der Europameisterschaft teilnehmen darf, dann muss ich alles komplett alleine bezahlen, plus einer Begleitperson, die ich vor Ort benötige“, erklärt Barth.

Ich vergleiche Showdown aber eher mit Airhockey, frage mich aber, warum es diese Ähnlichkeit überhaupt geben muss. Kevin Barth

Für die EM bedeutet das, dass er deutlich über 2000 Euro bezahlen müsste. Zwei Deutsche dürfen mit, zwischen dreien, die auch zur EM möchten, entscheidet es sich. Einen dieser beiden muss Barth hinter sich lassen, beim Endturnier um die Deutsche Meisterschaft, das im April ausgetragen wird.

Wäre Showdown paralympisch, wäre manches leichter

Er würde sich wünschen, dass Showdown paralympisch würde, weil man dann deutlich besser gefördert würde. Doch es gibt zu viele bürokratische Hürden, zu viele Bedingungen, die diese Sportart paralympisch werden lassen können. „Ein Kriterium ist beispielsweise, dass es Ähnlichkeit mit einer olympischen Disziplin haben sollte. Hier wurde häufiger ein Vergleich zum Tischtennis gezogen. Ich vergleiche Showdown aber eher mit Airhockey, frage mich aber, warum es diese Ähnlichkeit überhaupt geben muss“, ärgert sich Barth.

Doch er wird weiter kämpfen, für sich - und natürlich für die Sportart. Und wer weiß, vielleicht ändert sich an den Strukturen ja doch noch etwas. Ein paar Jahre möchte Barth schließlich noch spielen - und kämpfen, in jedlicher Hinsicht.