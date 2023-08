Joachim Krauth: „Dass es der Sieg wurde, ist einfach unglaublich“

Große Freude bei Joachim Krauth von der Aalener Sportallianz. Der 34–Jährige Aalener hat den Ironman Kopenhagen gewonnen und den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Am Start waren etwa 2500 Teilnehmer.

Für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon benötigte er insgesamt 8:16:13 Stunden. Gleichzeitig war es auch eine neue persönliche Bestzeit, diese stellte er erst vor wenigen Wochen in Roth auf.

Knapp eine Stunde im Wasser

Mit dem Schwimmen zum Auftakt lief es nicht ganz so gut. „Im Freiwasser habe ich dieses Jahr ein wenig Probleme. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Es war nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte.“ Nach 59:09 Minuten und etwa auf dem 80. Platz liegend — bei über 2500 Teilnehmern — stieg er schließlich aus dem Wasser. Nun standen 180 Kilometer Radfahren an. In dieser Disziplin lief es dann auch wesentlich besser. Früh merkte er dabei, dass ein gutes Resultat noch möglich ist. „Es lief super für mich“, freut sich Krauth. Auf der meist flachen Rundkursstrecke außerhalb von Kopenhagen hatte er dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 40 Kilometer pro Stunde. Nach 4:29:45 Stunden kam er bereits als Zwölfter in die Wechselzone. Zum Abschluss stand seine Paradedisziplin an, das Laufen. Nun musste Krauth noch einen Marathon absolvieren. 42,195 Kilometer ging es durch Kopenhagen. Beim Start hatte er noch rund zwölf Minuten Rückstand auf den Führenden.

Er konnte den Rückstand kontinuierlich verkürzen. Etwa zehn Kilometer vor dem Ende konnte er dann in Führung gehen. „Erst kurz vor der letzten Kurve, als ich bereits das Ziel sehen konnte, war ich mir sicher, dass ich gewinnen werde“, berichtet Krauth. Sein Kontrahent Grant Johnson aus Großbritannien hatte auf den letzten Kilometern rund eineinhalb Minuten Rückstand.

Krämpfe bei Kilometer 40

Bei Kilometer 40 bekam Krauth dann erstmals Krämpfe: „Anhalten konnte ich nicht, da der Zweitplatzierte das möglicherweise sieht oder jemand schreit ihm das zu, dass ich Probleme habe. Ich habe meine Hand an den Oberschenkel gepackt, damit sich der Krampf nicht weiter ausbreitet. Ich bin dann ein wenig gehumpelt, doch zum Glück ist der Krampf wieder weggegangen.“ 45 Sekunden Vorsprung waren es im Ziel schließlich auf Johnson, das Podest komplettierte Olaf van den Bergh aus den Niederlanden (8:18:39).

Motivation von außen

Zusätzliche Motivation bekam Joachim Krauth auf der Laufstrecke von seiner Freundin und seinem Bruder. Mitgefiebert hatten Vereinskameraden in einer WhatsApp–Gruppe. „Diese Unterstützung ist schon sehr schön und hat mich sehr gefreut. Man sieht dann einfach, dass man auch in einer Einzelsportart wie Triathlon nicht komplett alleine ist.“

Krauth hat auf eine Podestplatzierung gehofft

Mit einem Sieg in Kopenhagen liebäugelte der Aalener im Vorfeld nicht. Gehofft hatte er aber auf eine Podestplatzierung. „Dass es dann der Sieg wurde, ist einfach unglaublich. Das so ganz zu realisieren, fällt mir immer noch schwer“, freut sich Krauth. Durch diesen Erfolg hat sich Krauth für den Ironman auf Hawaii im kommenden Jahr qualifiziert. Doch daran denkt er jetzt noch nicht: „Kommende Woche gehe ich erstmal drei Wochen in Urlaub. Dann bin ich mental bereit, wieder etwas zu machen. Aktuell bin ich einfach platt und leer. Im Herbst möchte ich wieder Form aufbauen und an kleineren Läufen in unserer Region teilnehmen: Rohrwanglauf und vielleicht der Albmarathon in Schwäbisch Gmünd“, erklärt Krauth.

Im kommenden Jahr sind die Highlights dann die Europameisterschaft auf der Langdistanz in Hamburg — und der Ironman auf Hawaii Ende Oktober: „Ich werde alles geben, um topfit zu sein. Darauf freue ich mich schon sehr.“ Nach 2018 wird es dann seine zweite Teilnahme sein.