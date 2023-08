Jetzt steht es fest: Triumph zieht in die ehemalige Reno–Filiale

Noch herrscht in den Räumlichkeiten des ehemaligen Reno am Marktplatz 23 gähnende Leere. Seit geraumer Zeit wird das Schaufenster des einstigen Schuhfilialisten dafür genutzt, um prämierte Gebäude des Hugo–Häring–Architekturwettbewerbs 2023 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mitte Oktober wird in der Premiumlage am Marktplatz allerdings Triumph mit einem Factory Outlet seine Pforten öffnen. Das bestätigt der Pressesprecher des Unternehmen, Olav Kratz, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“.

„Mittlerweile haben alle Seiten den Mietvertrag unterzeichnet“, sagt Olav Kratz. Insofern könne er jetzt mit offenen Karten spielen. Das Factory Outlet Centre (FOC) von Triumph werde am 19. Oktober am Marktplatz seine Pforten öffnen. In diesem Zuge würden alle bisherigen Kolleginnen und Kollegen vom FOC auf dem Werksgelände in der Industriestraße hierher „umziehe=n“. Unterm Strich handle es sich sich um acht Mitarbeitende. Das alte Geschäft, also der dort noch bestehende Werksverkauf, werde am 8. Oktober schließen, letzter Verkaufstag sei der 7. Oktober, „sodass wir in den knapp zwei Wochen dazwischen den neuen Laden vorbereiten und die Waren umlagern können“.

Mit dem Wegzug des Werksverkaufs auf dem 7,7 Hektar großen Gelände zwischen Kocher und Burgstall macht Triumph den Weg frei, um das Areal im Süden städtebaulich neu zu entwickeln. Um trotzdem in Aalen präsent zu bleiben, habe sich der Leerstand, den Reno hinterlassen hat, angeboten. Die Lage hier sei zentral und ausgesprochen gut frequentiert „sodass wir davon ausgehen, mit unserem Angebot deutlich mehr Laufkundschaft als am alten Standort anzusprechen“, sagt Olav Kratz. Der Angebotsfokus werde wie bisher auf den Kategorien Triumph, Sloggi und Beldona liegen, „die bis zu 70 Prozent rabattiert sind“.

Dass Triumph in die 1A–Lage in der Innenstadt zieht, freut Oberbürgermeister Frederick Brütting sehr. „In den vergangenen Monaten habe ich mit Triumph dazu mehrere Gespräche geführt“ und es sei super, das Unternehmen für den Standort in der City gewonnen zu haben. Triumph sei ein echter Magnet und bringe zusätzlich Frequenz in die Innenstadt. Dadurch würden auch die anderen Einzelhändler profitieren. „Auch wenn Triumph für schöne Damenunterwäsche bekannt ist, gibt es dort auch prima Unterwäsche für Männer“, rührt OB Brütting die Werbetrommel für den Factory Outlet.