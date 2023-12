Ab diesen Mittwoch, bis zum 17. Januar 2024 dürfen die Aalener Bürger wieder für ihre Sportler des Jahres abstimmen. Gewählt wird die Sportlerin, der Sportler, das Nachwuchstalent und die Mannschaft des Jahres.

2024 werden in der Stadthalle die Sportler des Jahres 2023 gekürt. Ab 20. Dezember beginnt die Wahl der Sportler des Jahres. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aalen können sich beteiligen und für ihre Favoritinnen oder Favoriten in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Nachwuchstalent und Mannschaft des Jahres ihre Stimmen abgeben.

Die Abstimmung ist von 20. Dezember 2023 bis 17. Januar 2024 online oder telefonisch möglich. Die zur Wahl stehenden Sportler*innen werden in der kommenden Ausgabe der Stadtinfo am 20. Dezember mit Foto und allen Informationen vorgestellt. Über einen QR-Code gelangt man direkt zur Abstimmung.

Alternativ werden die Informationen und der Link zum Abstimmungstool ab dem 20. Dezember unter aalen.de/sportlerwahl zur Verfügung stehen. Falls es nicht möglich sein sollte, online an der Abstimmung teilzunehmen, kann auch per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07361 52-1195 abgestimmt werden.Die Gewinner der Wahl werden am 8. März 2024 ab 17.30 Uhr bei der Sportlerehrung in der Stadthalle Aalen bekannt gegeben.