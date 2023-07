Rund 50 Besucher:innen kamen zum Vortrag von Hüseyin Kiziltepe, Dialogbeauftragter der Ditib-Moschee in Aalen, und Pfarrer Manfred Metzger, dem Islambeauftragter des evangelischen Kirchenbezirks in Aalen über „Jesus im Koran und in der Bibel.“

(Foto: Metzger )