Jens Brodzinski ist neuer Gmünder Dartmeister

(an) - Die vierte Auflage der Gmünder Dartmeisterschaften hat den bereits dritten Titelträger hervorgebracht. Jens Brodzinski aus Zimmern hat sich den Titel gesichert und darf sich nun Gmünder Dartmeister nennen. Im Finale setzte er sich gegen Rüdiger Seifried, Vereinsmitglied des gastgebenden DC Over the Tops, souverän mit 5:1 durch. Doch auch der Titelverteidiger, Michael Krieger, hat sich stark präsentiert und wurde Dritter.

Ein großes Teilnehmerfeld

105 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei den „4. Gmünder Dartmeisterschaften“ schließlich teilgenommen, ein fulminantes Feld also, was sich um den Titel „Gmünder Dartmeister“ in der Gögginger Gemeindehalle duelliert hatte. Die Organisation, abermals souverän gesteuert vom Vorsitzenden des DC Over the Tops, Vjekoslav Balaz, funktionierte hervorragend, an den über 21 Automaten herrschte die ganze Zeit über reger Betrieb, Leerlauf entstand nicht. Balaz wollte das Lob aber nicht für sich alleine einheimsen: „Ohne unsere Sponsoren wäre solch eine Veranstaltung überhaupt nicht möglich“, freute sich der Vorsitzende die Unterstützung. In 16 Gruppen á sieben Spieler wurde die Meisterschaft angegangen, in einigen Gruppen gab es wegen der ungeraden Teilnehmerzahl ein Freilos.

Viertelfinale als Minimalziel

Brodzinski hatte im Vorfeld, mit seinen jüngsten Turniererfolgen im Rücken, das Viertelfinale als Minimalziel angegeben. Dass es dann am Ende für den Titel gereicht hatte, konnte er selbst kaum glauben. „Ich habe mich in der Gruppenphase sehr gut gefühlt und diese dann auch ganz gut gemeistert“, so Brodzinski über seinen Auftakt. In der ersten K.o.-Runde dann sei er etwas nervöser geworden, gibt er zu, wenngleich er die ebenfalls gut gemeistert hatte.

Souverän in der Gruppenphase

In der Gruppe bereits hatte er sich souverän als Erster durchgesetzt, um dann im ersten K.o.-Spiel leichte Mühen zu haben, als er gegen Thomas Schlieker ein Leg abgeben musste, aber mit 3:1 siegen konnte. Mit demselben Ergebnis ging es in der Folge gegen Mirko Gataz weiter, der sich bereits im Auslosungsspiel präsentieren durfte. Im Achtelfinale dann wurde es noch spannender. Gegen Patrick Lamm behielt er am Ende mit 3:2 die Oberhand und hatte sein Primärziel damit erreicht, er stand im Viertelfinale. Hier wartete Thomas Drochner auf ihn, kein unbeschriebenes Blatt in der Dart-Szene und durchaus mit einigen Erfolgen im Rücken, die er auf diversen Turnieren einfahren durfte. Brodzinski aber wollte es wissen und wies Drochner mit 4:2 in die Schranken. „Das war ein echt enges Spiel, zugleich war es unser erstes Duell überhaupt gegeneinander“, sagt Brodzinski.

Auch dieses Ergebnis schien Brodzinski zu schmecken, denn wieder mit 4:2 setzte er sich gegen Yasin Keskin durch, der ebenfalls schon einige Turniere in der Umgebung gewinnen konnte. Die Zuschauer, die bis zum Ende in der Halle geblieben sind, sahen ein packendes Halbfinale und mit Brodzinski schließlich einen würdigen Finalteilnehmer.

Einseitiges Finale

Und als hätte er sich sein bestes Spiel für das Finale aufgehoben, fegte er Rüdiger Seifried mit 5:1 vom Board und stemmte am Samstagabend den großen Wanderpokal in die Höhe. Im Finale war er schließlich ganz ruhig, richtig durchgestartet war er erst, als Seifried zwischendurch auf 1:1 stellte. „Bei mir war einfach die Luft raus nach diesem langen Tag. Und Jens hat einfach immer weiter gepunktet. Ich bin dennoch richtig happy, Zweiter von 105 Teilnehmern geworden zu sein“, durfte sich auch Seifried durchaus freuen.

Den dritten Platz sicherte sich Michael Krieger. Er setzte sich im kleinen Finale mit 3:1 gegen Yasin Keskin durch.