Jazzfest-Freitag von der schweißtreibenden Sorte

Der Abend des Jazzfest-Freitags in der Stadthalle gehört traditionell den Bands, die mit einem, sagen wir mal, schmissigeren Konzept die Bühne entern. So auch diesmal: Cosmo Klein mit Band und Acid-Jazz-Legende „Incognito“. Für die experimentelleren Ansätze war hinterher mit Michael Mayo und dem Duo Becker/Krajenski im „Room 55“, dem ehemaligen Stadthallenrestaurant, Raum.

Doch zunächst in den großen Saal der Halle. Sowohl Cosmo Klein und seine Band als auch „Incognito“ traten, ja man kann sagen, fast schon in der Stärke eine Fußballmannschaft an. Aber während Songwriter, Produzent, Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger Cosmo Klein, um im Bild zu bleiben, eher in der Art eines Fitnesscoachs an die Sache herangeht, ist Jean-Paul „Bluey“ Maunick, Mastermind von „Incognito“, eher der Typ „erfahrener Trainer“. Volles Programm also in der Stadthalle, Dancefloor, Jazz von der schweißtreibenden Sorte.

„Incognito“ gibt es seit 44 Jahren. Die Formation als Band zu bezeichnen, trifft die Sache nicht ganz ‐ eher ein Projekt mit wechselnden Besetzung, eine Wundertüte. Gründer Bluey Maunick lässt nicht ohne Stolz vermelden, dass seit der Gründung 1979 insgesamt an die 1000 Musiker zur Band gehört haben. „Ihr seid der Grund, warum es uns so lange gibt“, lobte der mittlerweile 66-jährige Maunick unter anderem das Aalener Publikum. Und so schlug er auch in Aalen den Bogen von den wildern 70ern hinüber zur ebenso wilden Gegenwart. Nach dem Auftakt mit „Parisienne Girl“ von 1979, gesungen von Maunick selbst, folgte umgehend das ganz aktuelle „Nothing Makes Me Feel Better“, jetzt verstärkt durch ein exzellentes Gesangs-Trio mit Tony Momrelle, Natalie Duncan und Maysa Leak. Und, das ist typisch für „Incognito“, der Groove hört nie auf ‐ und das seit 44 Jahren. Respekt.

Einen ähnlichen Denkansatz hatte zuvor Cosmo Klein, in Aalen beileibe kein Unbekannter. Das Ding muss marschieren. Es darf niemand auf den Sitzen bleiben. Der Saal muss vibrieren. Dafür gibt die Band ‐ inklusive des manchmal etwas störenden Kameramanns ‐ alles. Mitmachen, mitsingen: bei Cosmos Kleins Soulgroove ausdrücklich erwünscht.

Leisere Töne waren zum Abschluss des Freitags im „Room 55“ angesagt. Sänger Michael Mayo nutzte gemeinsam mit Andrew Freedman (Piano) und Robin Baytas (Drums) kräftig die elektronischen Möglichkeiten. Das Duo Markus Becker (Piano) und Lutz Krajenski (Keyboard) ließ zum Schluss Klassik auf Jazz treffen.