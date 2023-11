Das Aalener Jazzfest ist natürlich der Hauptmagnet für viele an diesem Wochenende, überschattet Vieles im positiven Sinne. Doch trotz dieses Highlights im Kalender gibt es auf der Ostalb noch Etliches mehr, was es zu besuchen lohnt. Zum Glück spielt der 1. FC Heidenheim bei Bayern München, sonst hätte man noch ein Angebot mehr, was zur Auswahl stünde.

Seit Mittwoch, 8. November bis Sonntag, 12. November : Das Aalener Jazzfest

Das Aalener Jazzfest gibt der Stadt als Kultur-Leuchtturm eine unverwechselbare Note. Etwa 70 Prozent der Jazzfestbesucher kommen von auswärts. Das ist unbestritten. Auch zur 32. Ausgabe geben sich ab Mittwoch, 8. November, fünf Tage lang internationale Jazzgrößen die berühmte Klinke in die Hand. Namedropping gefällig? Dominic Miller, Steve Gadd, „Incognito“, Candy Dulfer und als krönender Abschluss Beth Hart. Jazzherz, was willst du mehr.

Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, Stadthalle: Nach Eckhard Meszelinsky & „Noise Adventures“ folgt Steve Gadd mit Band. Von Ray Charles über Miles Davis und Paul Simon bis hin zu Kate Bush und John Mayer hat Steve Gadd hinter dem Schlagzeug gesessen. In Aalen mit dabei: Michael Landau an der Gitarre, Walt Fowler an der Trompete, Larry Goldings am Keyboard und Travis Carlton am Bass.

Freitag, 10. November, 19 Uhr, Stadthalle: Nach Cosmo Klein besteigen „Incognito“ die Bühne. Die Jazz-Funker brachten 1981 ihr Debütalbum „Jazz Funk“ raus und sind seither vor allem als Live-Act gefragt. Als Acid-Jazz-Projekt, das seine Wurzeln in der Brit-Funk-Szene hat, wird Incognito von Jean-Paul „Bluey“ Maunick angeführt, einem Multi-Instrumentalisten, Songwriter, Produzenten und Arrangeur, der ein ständig wechselndes Line-up leitet. Im Room 55 sind ab 22 Uhr Michael Mayo sowie das Duo Markus Becker und Lutz Krajenski zu hören.

Samstag, 11. November, 19 Uhr, Stadthalle: Die große Bühne bespielen Matthew Withaker und Cory Henry mit Band, bevor ab 22.45 Uhr Sax-Lady Candy Dulfer loslegt. Dulfer, die ehemalige Saxofonistin von Prince, kommt mit ihrem neuen Album „We Never Stop“. Im Room 55 spielen ab 21.30 Uhr die „Jazzbois“ aus Budapest und José James.

Sonntag, 12. November, 19 Uhr, Stadthalle: Der krönende Abschluss: Beth Hart. Sie gilt als eine der stärksten Live-Stimmen der amerikanischen Blues- und Rockszene von heute. Ihre 1999 erschienene Single „LA Song (Out of This Town)“ war damals ein Hit. Ihre Zusammenarbeit mit Joe Bonamassa 2011 für „Don't Explain“ verhalf ihr zum internationalen Durchbruch. 2022 erschien ihr Album „A Tribute to Led Zeppelin“. Infos und Karten gibt’s unter www.aalener-jazzfest.de

Freitag, 10. November, 17.30 Uhr: Themenabend zum Thema Autismus im Kino am Kocher, KubAA

Die unabhängigen Selbsthilfegruppen Autismus aus Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Aalen sowie der Autismusverband Ostwürttemberg veranstalten am 10. November einen Kooperationsabend mit dem „Kino am Kocher“. Vertreter der Initiativen bieten anlässlich der Vorstellung „Wochenendrebellen“ um 17:30 Uhr Betroffenen und betroffenen Eltern und Angehörigen ihre Unterstützung an, in einen kurzen Austausch zu kommen und sich zu informieren, gerne aber auch nur anonym einen Flyer mitzunehmen. Die Selbsthilfegruppen bieten an, sich in einer reinen selbstbestimmten Elterngemeinschaft in einem geschützten Umfeld auszutauschen und einen verständnisvollen Umgang bei Problemen im Bereich Autismus Spektrum Störung sowie Rat und Hilfestellung in handlungsbedürftigen Situationen zu bekommen.

Vielfalt mit unverzichtbarem Bildungsbeitrag

Das Programmkino, ansässig im Kulturbahnhof (KubAA), zeichnet sich durch ihre Vielfalt und ihren unverzichtbaren Bildungsbeitrag aus. Ob sozialinteressierte oder kritische Themen, politische Betrachtungen oder in den Bereichen Aufklärung und Diversität ist das „Kino am Kocher“ eine Kultureinrichtung, die sich mit den Interessen der Gesellschaft auseinandersetzt. In seiner Kinostrecke im Rahmen „Aufklärung und Diversität“ wird der aktuelle Film „Wochenendrebellen“ zum Thema Autismus aufgeführt. Die Vorstellungen werden neben dem Freitag noch am Samstag, 20.15 Uhr, Montag, 20.15 Uhr sowie am Dienstag, 17.30 Uhr gezeigt.

Freitag, 10. November, 20 Uhr: Impulsabend „Entspannt in den Tag“, Virtuelle Veranstaltung

Oft plagt Zeitdruck am Morgen und viele verschiedene Bedürfnisse prallen aufeinander. Da kommt es schnell zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Dieser Impulsabend hilft, Stolpersteine aufzudecken und Ideen für ein Miteinander in Leichtigkeit und Verbindung zu finden. „KESSe Impulse“ nehmen unter anderem die Bedürfnisse der Kinder und Erwachsenen in den Blick und geben konkrete Beispiele zur Entspannung der Situation.

Die Veranstaltung findet online via Zoom von 20 bis 22 Uhr statt. Zielgruppe: Eltern mit Kindern von drei bis zehn Jahren. Anmeldung wird erbeten bei keb Ostalbkreis unter 07361 3777 440 oder www.keb-ostalbkreis.de .

Freitag, 10. November, 20.30 Uhr: Blues vom Feinsten im a.l.s.o.-Kulturcafé, Schwäbisch Gmünd

Calo Rapallo lebt und liebt den Blues. Im Alter von 13 Jahren entdeckte der gebürtige Sizilianer seine Leidenschaft für die Musik, insbesondere das Gitarre spielen. Inspiriert durch Größen wie die Stones und Jimi Hendrix startete er einen Streifzug durch allerlei Stilrichtungen, von Rock, Funk, Soul über Heavy Metall bis zum Politfolk und Blues. Seitdem bespielte er sämtliche Bühnen, Clubs und professionelle Studios in Stuttgart und darüber hinaus.

Diesen Freitag tritt er in den Räumlichkeiten des a.l.s.o.-Kulturcafés zusammen mit Thomas Kelsch (Drums), Frank Mühlberger (Bass) und Jean Pierre Barrache (Keyboards) als Calo Rapalla&Friends auf. Sie spielen mitreißende Klassiker aus Blues und Rock, aber auch eigene Songs, rau, erdig und echt. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Samstag, 11. November, 9.30 bis 14.30 Uhr: Ausbildungsmesse im Congress-Centrum und Schlosshotel, Heidenheim

Wer für 2024 oder später eine Ausbildungsstelle, einen Praktikumsplatz zur Berufsorientierung oder einen (dualen) Studienplatz sucht, wird hier fündig. Die Messe ist jedoch keine reine Stellenbörse ‐ in erster Linie handelt es sich um eine Veranstaltung zur Berufsorientierung. Besucher:innen können sich an einem Tag einen Überblick über eine Vielzahl von Berufen verschaffen, neue Berufe kennenlernen und Praktika vereinbaren.

Verschiedene Vorträge der Hochschulen sowie der Berufsberatung im Schlosshotel runden die Messe mit vielen wichtigen und interessanten In-formationen rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Studium ab.

Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, ab 18 Uhr: Martinusmarkt im Museum Welzheim

Die Besucher im Welzheimer Museumshof erwartet ein ganz besonderes Spektakel, das sie in die faszinierende Welt der Römer entführt. Die Römergruppe „Numerus Brittonium“ des historischen Vereins hat einen abwechslungsreichen Thementag vorbereitet, um die Martinszeit auf einzigartige Weise zu erleben. Namenspatron der Veranstaltung ist der römische Soldat Martinus, den wir heute als den heiligen Martin von Tours kennen. An dessen Gedenktag wird mit Theaterszenen, Liedern und einem Laternenumzug an das Leben des Martin erinnert. Beginn ist um 18 Uhr im Ostkastell. Der Umzug, der zusammen mit dem katholischen Kindergarten Philip Neri organisiert wird, führt über beide Kirchen zum Museumshof, wo der Abend bei heißen Getränken und Häppchen gemütlich ausklingen kann.

Sonntag geht es bereits um 11 Uhr weiter

Am Sonntag öffnet der Martinusmarkt um 11 Uhr. Bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Dort kann eine römische Gerichtsszene sowie eine beeindruckende Weihezeremonie hautnah erlebt werden. Hier kann man in die Welt des antiken Handwerks, der Religion und des Alltags im römischen Welzheim eintauchen: Ebenso kann man einem Salzsieder, Schuster, Schmied oder gar einem Knochenschnitzer über die Schulter schauen. Selbst der Museumkeller ist nicht wiederzuerkennen: Dort ist ein Mithraeum aufgebaut, ein Kulttempel einer damals weit verehrten persischen Gottheit. Fachkundige Führer zeigen die römische Dauerausstellung, in der man neue Erkenntnisse zur alten Römerzeit gewinnen kann. Beim Exerzieren oder Bogenschießen können Jung und Alt ihre Eignung zum römischen Soldaten unter Beweis stellen.

Dienstag, 14. November, 20 Uhr: Bluesbrothers streifen through the Länd, Stadthalle Aalen

Die „Blues Brothers“ sind am Dienstag, 14. November, um 20 Uhr in der Stadthalle auf einer Mission unterwegs und touren temporeich und energiegeladen auf einem klapprigen Mofa durch die baden-württembergische Provinz. Schwäbischer Lokalkolorit und die schwungvolle Live-Band machen den Theaterbesuch zu einem unvergesslichen Abend. Die Bühnenfassung stammt von Andreas Kloos. Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsreihe Theaterring.

1979. Die Brüder Hans und Elmar Eisele ‐ auch bekannt als „Jake und Elwood Blues“ ‐ haben es vom Knabenchor des katholischen Kinderheims zu Berühmtheiten der schwäbischen Bluesmusikszene gebracht. Trotzdem sind sie ständig abgebrannt und auch in kleinkriminelle Aktivitäten verwickelt. Dem katholischen Waisenhaus, in dem die beiden aufgewachsen sind, droht die Schließung wegen unbezahlter Steuerschulden. Die Brüder wollen helfen und ihre alte Band, die „Blues Brothers“, für ein Benefizkonzert wieder zusammentrommeln. Und so machen sich die beiden auf einen musikalischen Roadtrip. Von Jakes rachsüchtiger verflossener Geliebten verfolgt, legen sie sich nicht nur mit einer Country-Band, sondern am Ende mit sämtlichen Gesetzeshütern an und verursachen Chaos, wo immer sie auftauchen. Karten: Tourist-Information Aalen, Telefon 07361/522359 oder unter www.reservix.de. Infos: www.aalen-kultur.de

Montag, 13. November, 18.30 bis 20 Uhr: Die Kunst des Loslassens, Treffpunkt Rötenberg

Jonglieren ist ein spielerischer Weg der Potenzialentfaltung und fördert neues, kreatives Handeln, gezielte Konzentration, Resilienz, Klarheit und soziale Intelligenz. Jonglieren ist fast überall ausführbar, steigert die Kondition und Kraft, schult die Kompetenz, mit Fehlern produktiv umzugehen und stärkt damit die Fähigkeiten zur Hilfsbereitschaft ‐ und macht so ganz nebenbei auch noch eine Menge Spaß.

Die Veranstaltung wird von Jonglierpädagoge Daniel Schiffner geleitet und findet an den kommenden Montagen 13.11., 20.11., 27.11., 04.12), jeweils von 18.30 bis 20 Uhr im Treffpunkt Rötenberg statt. Dank der Spende von „in via“ ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldung erbeten bei keb Ostalbkreis unter www.keb-ostalbkreis.de .