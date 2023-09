Jan Mehser vom TC Aalen: „Mit den Teilnehmerzahlen waren wir sehr zufrieden“

Viel geboten war am Wochenende auf der Anlage des TC Aalen. Der vierte TC Aalen-Cup wurde ausgerichtet. Neben dem eigentlichen Höhepunkt, dem DTB-Ranglistenturnier der Damen, standen beim vierten TC Aalen-Cup noch einige weitere Turniere an.

Markus Wimmi gewinnt bei den Aktiven

Das Einzelturnier der aktiven Herren (Leistungsklasse acht bis 25) gewann der an Nummer zwei gesetzte Markus Wimmi (TC Aalen). Im Finale setzte er sich mit 6:0 und 6:3 gegen Emil Büchele (Aalener Sportallianz) durch. Im Nebenrunden-Finale setzte sich Lukas Freiburg (TC Aalen) mit 6:2 und 6:1 gegen Frederic Letzgus (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) durch. Auch die Senioren duellierten sich beim TC Aalen-Cup. Bei den Herren 40 (Leistungsklasse acht bis 25) war Steffen Mezger (TSV Hüttlingen) erfolgreich. Er bestritt das Turnier mit einer Wildcard. Im Finale siegte er gegen Marc Cavatoni (TC Rot-Weiß Wasseralfingen) glatt mit 6:0 und 6:1. In der Nebenrunde gewann Heiko Neubauer (TC Lauchheim) das Finale mit 6:4 und 6:3 gegen Antonis Nedeltsos (TC Aalen).

Auch die U50-Herren (Leistungsklasse acht bis 25) spielten den Sieger aus. Der beste Spieler kam dabei vom TC Heidenheim. Arndt Frieß gewann gegen Sadet Hadzijakupovic (TC Herlikofen) mit 6:3 und 7:5. Im Nebenrunden-Finale kam es zum Czivisz-Duell. In einem packenden Match behielt Christian gegen Patrick mit 7:6, 2:6 und 10:7 die Oberhand. „Es hat alles gepasst. Mit den Teilnehmerzahlen waren wir sehr zufrieden, die Anlage war super hergerichtet und dazu hat uns noch das Wetter in die Karten gespielt. Einen Dank möchte ich noch an alle aussprechen, die für einen reibungslosen Ablauf der Turniere gesorgt haben“, so Turnierorganisator Jan Mehser.