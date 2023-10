Jacqueline Feinauer im Einsatz: Der Tod fährt immer mit

Sie ist 26 Jahre jung und hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Doch regelmäßig kommt Jacqueline Feinauer mit dem Tod in Berührung. Als hauptamtliche Notfallsanitäterin beim DRK-Kreisverband Aalen hat sie schon so manches Schicksal erlebt, das ihr unter die Haut gegangen sei. Dank ihres Berufs wisse sie allerdings, auf was es im Leben ankommt: Darauf, jede Sekunde seines Lebens wertzuschätzen und anderen mit kleinen Gesten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Dies zeichne auch jede Frau als Powerfrau aus.

Als Kind wollte die in Dewangen aufgewachsene und seit sechs Jahren in Fachsenfeld lebende 26-Jährige eigentlich Pferdewirtin werden, ein Traum, den sie auch nach ihrer Fachhochschulreife im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) beim DRK-Kreisverband Aalen verfolgt habe. Da sie allerdings zu heimatverbunden sei, habe sie den Schritt, in den hohen Norden oder nach Bayern zu gehen, um hier eine solche Ausbildung zu absolvieren, nicht gewagt.

Im Stall des Aalener Reitvereins einfach durchatmen

Die Liebe zu den Pferden ist allerdings geblieben. „Diese haben etwas Beruhigendes“, sagt Jacqueline Feinauer, die bereits als kleines Kind sehr aktiv gewesen sei und nie stillgesessen habe. Quasi als Therapie brachten sie ihre Eltern schon im zarten Alter von zwei Jahren in den Kontakt mit den Vierbeinern. Und auch heute, 24 Jahre später, genießt sie jede freie Minute, die sie im Stall des Aalener Reitvereins und mit ihrem Pflegepferd, dem 27 Jahre alten Wallach Ginster, verbringen kann, um den sie sich seit zehn Jahren kümmert. Hier könne sie durchatmen. Durchatmen von einem anstrengenden Schichtdienst und mitunter von Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden.

Dass die Arbeit als Notfallsanitäterin, die im Rettungswagen die Patienten erstversorgt und diese auf dem Transport überwacht, körperlich und psychisch belastend ist, sei ihr bewusst gewesen, als sie sich für diese Ausbildung entschieden hat. Erfahrungen sammelte sie bereits während ihrer Ausbildung zur Rettungssanitäterin, die sie im Rahmen ihres FSJ beim DRK-Kreisverband Aalen absolvierte und in dieser Funktion den Rettungswagen fuhr und Notfallsanitäter in ihrer Aufgabe unterstützte.

Während ihrer dreijährigen Ausbildung zur Notfallsanitäterin hat die 26-Jährige nicht nur die Schulbank in der Bildungseinrichtung in Ellwangen gedrückt, die 2015 als weiterer von jetzt insgesamt elf Standorten der DRK-Landesschule Baden-Württemberg eröffnet worden ist, sondern hat ‐ ganz im dualen Sinne ‐ auch Blöcke auf den DRK-Rettungswachen absolviert. Hauptsächlich auf der Aalener Wache, aber auch in den Außenwachen in Ellwangen, Abts-gmünd, Bopfingen und Neresheim.

Praktika auf Stationen im Ostalb-Klinikum

Ergänzt wurde die Ausbildung durch Praktika auf verschiedenen Stationen im Aalener Ostalb-Klinikum. Hier habe sie den Umgang und die Kommunikation mit Patienten gelernt, aber auch, wie eine Anamnese, also die Krankheitsvorgeschichte eines Patienten erstellt, Infusionen und intravenöse Zugänge gelegt und Patienten intubiert, also beatmet werden. Besonders wichtig sei das Praktikum in der Notaufnahme gewesen, die die große Schnittstelle zum Rettungsdienst sei. Denn dorthin werden Unfallopfer oder Notfallpatienten vom Rettungsdienst gebracht.

Ihr Beruf macht der 26-Jährigen großen Spaß. Dennoch sei dieser mit großer Verantwortung verbunden und die Einsätze seien Tag für Tag eine große Wundertüte. „Ich weiß nie, was mich vor Ort erwartet.“ Viele Einsätze seien harte Kost. Die 26-Jährige erzählt von schweren Unfällen, bei denen auch Menschen ums Leben kommen, und von tragischen Ereignissen, die ihr an die Nerven gingen. Unter anderem denkt sie an einen Mann, der sich erhängt habe. „Allein der Suizid und dass wir nichts mehr für ihn machen konnten, war schlimm. Noch schlimmer war allerdings das Schicksal, der hinter dem Selbstmord gestanden hat“, sagt die Notfallsanitäterin. Kurz zuvor habe eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände stattgefunden, die den depressiven Mann veranlassten, aus dem Leben zu scheiden. „Dass das in unserem sozial abgesicherten Deutschland noch passiert, hat mich schwer getroffen“, sagt die 26-Jährige.

Statt Notfallseelsorger Gespräche mit Vater

Nach solchen mitunter schwierigen Erlebnissen werden die Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes nicht alleine gelassen. „Wir können jederzeit die Notfallseelsorger kontaktieren.“ Eine Option, die Jacqueline Feinauer aber noch nicht in Anspruch genommen habe. Vielmehr verarbeite sie das Erlebte in Gesprächen mit ihrem Vater, der selbst seit 40 Jahren im Rettungsdienst im Einsatz ist, und in der Zeit, die sie mit ihrem Pferd Ginster verbringen kann.

Trotz so manchem traumatischem Erlebnis, das der Beruf mit sich bringt, habe dieser die 26-Jährige in ihrer persönlichen Entwicklung weitergebracht. „Ich weiß seither, dass es mir richtig gut geht.“ Dennoch könne sie diesen nicht ewig machen. „Irgendwann ist man vor allem psychisch erschöpft und erreicht eine Belastungsgrenze, die nicht überschritten werden kann.“ Deshalb sei die Fluktuation nach der Ausbildung auch groß. Viele junge Menschen würden den Beruf des Notfallsanitäters als Sprungbrett dafür nutzen, um in anderen medizinischen Berufen zu arbeiten, zu lehren oder gar Medizin zu studieren. Dass heutzutage jemand Jahrzehnte in diesem Beruf arbeitet, sei eine Seltenheit.

Bei Personalmangel ist auch die Politik gefordert

Dies sei auch ein Grund, warum der Rettungsdienst mit Personalmangel zu kämpfen habe. „Darum ist hier auch die Politik gefragt, die die Rahmenbedingungen für den Beruf des Notfallsanitäters dringend ändern muss“, sagt Jacqueline Feinauer und denkt etwa an die Verringerung der Schichtzeiten und bessere Bezahlung bei deutlich gestiegener Verantwortung, wie etwa die Medikamentengabe durch Vorabdelegation.

Als Powerfrau sieht sich Jacqueline Feinauer trotz ihres Einsatzes für die Gesellschaft nicht. Um als solche betitelt zu werden, müssten Frauen auch gar nichts Großartiges leisten. Vielmehr seien Powerfrauen diejenigen, die geerdet, freundlich und hilfsbereit sind, ohne Scheuklappen durchs Leben gehen, die aber auch nach Hilfe fragen und diese annehmen.