IRE auf der Remsbahn wird in den Sommerferien gestrichen

Die Landkreisverwaltung sei am Montag überraschend über die Pressestelle von Go–Ahead Baden–Württemberg informiert worden, dass der zweistündliche IRE zwischen Stuttgart und Aalen während der Sommerferien zugunsten von Verstärkerleistungen auf der Strecke Karlsruhe–Stuttgart gestrichen wird. Für Landrat Joachim Bläse ein absolutes No–Go, wie die Landkreisverwaltung in einer Pressemitteilung verkündet. Deshalb hat er sich unverzüglich schriftlich an Landesverkehrsminister Winfried Hermann gewandt, um die Position des Ostalbkreises deutlich zu machen.

Im Einzelnen schreibt der Landrat:„Für die Bemühungen des Landes Baden–Württemberg zur Stärkung des Schienenverkehrs im sind wir sehr dankbar.“ So trage auch unter anderem die geplante Verlängerung des IRE von Aalen bis nach Crailsheim im Zuge der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 zu einer verbesserten Anbindung der Städte und Gemeinden im Ostalbkreis an die angrenzenden Metropolregionen bei. Die Fahrgäste auf der Remsbahn seien in den vergangenen Monaten während der Streckensperrung bei Bad Cannstatt im Zuge des Digitalen Knoten Stuttgart bereits auf eine harte Probe gestellt worden. „Mit Ende der Bauarbeiten Ende Juli war die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität mit einem regulären Fahrplanangebot für Pendlerinnen und Pendler sowie für Ausflügler und Urlaubsreisende verbunden.“

Entsprechend enttäuscht sei die Landkreisverwaltung, am 31. Juli völlig überraschend über die Pressestelle von Go–Ahead Baden–Württemberg informiert zu werden, dass nach Abstimmung mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden–Württemberg der zweistündliche IRE im Abschnitt Stuttgart–Aalen während der Sommerferien zugunsten von Verstärkerleistungen im Abschnitt Karlsruhe–Stuttgart gestrichen werden müsse. Am 1. August habe der Geschäftsführer von Go–Ahead das alternative Betriebskonzept zusätzlich mit Personalengpässen während des Sommers begründet. „Wir sehen in dieser Maßnahme und der Umschichtung von Kapazitäten eine Schlechterstellung des Ostalbkreises und der Region Ostwürttemberg gegenüber anderen Raumschaften, die wir so nicht akzeptieren können“, schreibt Landrat Bläse.

Die Landkreisverwaltung habe Verständnis für die betrieblichen und personellen Herausforderungen bei den Schienenverkehrsunternehmen. Eine Kommunikation wie im Falle der Streichung des IRE im Abschnitt Aalen–Stuttgart am Tag des Wirksamwerdens des Betriebskonzepts sei allerdings desaströs. Dadurch leide das Vertrauen der Fahrgäste in die Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers Schiene massiv. Die gemeinsamen Ausbauziele würden dadurch gefährdet.

„Wir möchten daher zum Ausdruck bringen, dass wir mit der Streichung der Verkehrsleistung im Abschnitt Stuttgart–Aalen durch Go–Ahead in dieser Form nicht einverstanden sind und bitten um Information, in welcher Form dieses Betriebskonzept durch den Aufgabenträger für den Schienenverkehr genehmigt wurde.“ Insbesondere die Rems– und Obere Jagstbahn bilde die zentrale Schienenmagistrale für den Ostalbkreis und binde die prosperierenden Wirtschaftsstandorte an die überregionalen Zentren an. „Auch wenn durch den MEX13 weiterhin eine Anbindung auf der Remsbahn sichergestellt ist, stellt der IRE in Überlagerung mit dem ebenfalls zweistündlichen Intercity Nürnberg–Aalen–Stuttgart–Karlsruhe eine schnelle stündliche Verkehrsanbindung in Richtung Stuttgart und die angrenzenden Metropolregionen dar“, so Landrat Bläse. Für ihn könnte eine schnelle und unbürokratische Regelung im Sinne der Fahrgäste auf der Remsbahn eine vorübergehende Anerkennung von Nahverkehrstickets in den IC–Zügen von DB Fernverkehr im Abschnitt Stuttgart–Aalen sein. „So ließen sich rasch die Folgen der Streichung des IRE reduzieren ohne dass wir Fahrgäste verlieren, die auf eine schnelle Verbindung angewiesen sind, wie beispielsweise Pendlerinnen und Pendler“ schreibt der Landrat. Er bittet, dass das Ministeriums für Verkehr die Angelegenheit prüft und mit DB Fernverkehr klärt.