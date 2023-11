Insolvenz: Apotheke im Reichsstädter Markt ist zu

Die Apotheke im Reichsstädter Markt ist seit Ende Oktober geschlossen. Deren Aus hänge mit dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zusammen, sagte der Inhaber Boris Haluszczynski in der vergangenen Woche auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Jetzt hat sich der Insolvenzverwalter via Pressemitteilung gemeldet.

„Nachdem Ende August die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt wurde, konnte am 1. November das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestartet werden.“ Unterstützt von den Rechtsanwälten der Kanzlei FNB in Aalen und dem Ulmer Rechtsanwalt Michael Pluta von der Pluta Rechtsanwalts GmbH als Sachwalter, strebe die Limes-Apotheke, geführt von Boris Haluszczynski, eine vollständige wirtschaftliche Sanierung an.

In den vergangenen Monaten sei es gelungen, die Gehälter der Mitarbeiter dank Insolvenzgeld zu sichern. Die Schließung der Filiale im Reichsstädter Markt habe zu einer Neuplatzierung der Mitarbeiter in den verbleibenden Apotheken ‐ Limes-Apotheke in Wasseralfingen, Apotheke am ZOB und der Härtsfeld-Apotheke in Ebnat geführt.

Trotz einiger Abgänge von Mitarbeitenden im vorläufigen Insolvenzverfahren habe die Limes-Apotheke erfolgreich den Betrieb wiederaufnehmen können. Durch Kosteneinsparungen, Anpassung der Öffnungszeiten und den Abschluss neuer Verträge für Medikamente und weitere Artikel sei die Versorgung der Kunden gesichert.

„Apotheker Boris Haluszczynski und Rechtsanwalt Henning Necker zeigen sich zuversichtlich: Durch die bisherigen Maßnahmen konnte der Betrieb in die Gewinnzone zurückkehren.“ Der nächste Schritt bestehe in der Ausarbeitung eines Insolvenzplans, mit dem das Verfahren voraussichtlich bis Mitte 2024 abgeschlossen werden soll.

„Ich bin weder der erste noch der letzte Apotheker, der in Insolvenz geht“, sagt Haluszczynski im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Der Streik der Apotheker am Mittwoch in Stuttgart habe seinen Grund. Wenn die Politik nicht reagiert, gehe das Sterben der Apotheken weiter.