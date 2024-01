Infoveranstaltung zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft

Zum 28. Mal haben die baden-württembergischen Dörfer Gelegenheit, sich dem bundesweiten Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft zu stellen und zu zeigen, dass sie ihre Zukunft aktiv in die Hand nehmen. Der Wettbewerb bietet laut Pressemitteilung des Landratsamt Aalen die Chance, die Dörfer in ihrer Entwicklung weiter voranzubringen und Konzepte für eine lebenswerte Zukunft zu erarbeiten. Im Mittelpunkt steht das bürgerschaftliche Engagement.

Wesentliche Bereiche des Wettbewerbs sind Impulse für Wirtschaft und Infrastruktur, Ideen und Projekte für ein soziales Miteinander und Antworten auf die Herausforderungen von Demografie und Klimawandel.

Im Rahmen einer Veranstaltung am Dienstag, 6. Februar, 13 bis 17 Uhr in der Pfaffenberghalle Lautern in Heubach informieren die Akademie Ländlicher Raum und das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über erfolgreiche Konzepte. Gleichzeitig sollen engagierte Personen für die Teilnahme am Wettbewerb motiviert werden. Dazu wird ein breites Spektrum an Vorträgen angeboten, etwa wie Bürgerbeteiligung gelingen oder die Dorfentwicklung gefördert werden kann.

Anmeldeschluss ist sieben Tage vor der Veranstaltung. Anmeldungen sind verbindlich und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Das vollständige Programm gibt es unter https://alr-bw.de