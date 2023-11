Informationstag an der Hochschule Aalen

Am landesweiten Studieninformationstag am Mittwoch, 22. November, lädt auch die Hochschule Aalen ein, die Hochschule und ihre Studiengänge näher kennenzulernen. Zu sehen sind die Räume und die Labore der Studiengänge. Schülerinnen und Schüler sowie alle Studieninteressierte können mit Studierenden sowie Professorinnen und Professoren ins Gespräch kommen.

Beginn ist um 9 Uhr in der Aula der Hochschule (Campus-Teil Beethovenstraße). Um 9.30 Uhr wird Prorektor Andreas Ladurner die Studieninteressierten begrüßen. Danach folgt das Programm in den Studiengängen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Was kann ich hier studieren? Wie ist das Studium aufgebaut? Welches Fach passt zu mir? Wie bewerbe ich mich? Antworten auf diese Fragen bietet der Studieninformationstag an der Hochschule Aalen. Über 40 Bachelor-Studienangebote gibt es derzeit an der Hochschule ‐ verteilt auf die Bereiche Wirtschaft/Management, Design/Kommunikation, Ingenieurwissenschaften/Zukunftstechnologien, Informatik/Künstliche Intelligenz sowie Gesundheit/Naturwissenschaften. Durch Praxissemester und die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft haben Studierende die Möglichkeit, sich schon während ihres Studiums mit den Unternehmen zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen.

Beim Studieninformationstag gibt es Schnuppervorlesungen, Fragerunden, Demonstrationen in den Laboren und Werkstätten sowie Info-Stände der Zentralen Studienberatung, der Studiengänge und des Studierendenwerks Ulm. Das detaillierte Programm zum Studieninformationstag gibt es unter hs-aalen.de.