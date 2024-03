Einbrecher haben sich zwischen Dienstagabend um 20.30 Uhr und Mittwoch um 6.25 Uhr Zutritt zum AWO-Kinderhaus in der Hopfenstraße verschafft. Die Einbrecher gelangen vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Kita und gingen anschließend in die Büroräume. Dort entwendeten sie aus einer Geldkassette Münzgeld.

Zeugen , die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kindertagesstätte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07361/5240 bei der Polizei Aalen zu melden.