In der Triumphstadt könnte ein kleiner Wochenmarkt entstehen

Seit Freitag steht jede Woche ab etwa 17.15 Uhr für knapp eine Stunde der Bäckereiwagen der Firma Walter an der Kreuzung Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring/Thüringer Straße. Beim Quartiersrundgang mit Oberbürgermeister Frederick Brütting im Oktober wurde bemängelt, dass es kein Backwaren-Angebot in der Triumphstadt gibt. Die Bäckerei Walter testet den wöchentlichen mobilen Service nun für vier Wochen. Peter Thorwart, Chef der Landmetzgerei Thorwart in Zöbingen, fährt die Kreuzung schon seit gut 30 Jahren an und kann sich, so verrät er, durchaus vorstellen, dass hier in Zukunft für die Anwohnerinnen und Anwohner ein kleiner Wochenmarkt entstehen könnte.,