In der Aalener Innenstadt ist einiges geboten

Das Pop-up-Konzept des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) auf der ehemaligen Verkaufsfläche der Modekette Hallhuber im Kubus kommt bei den Aalenern und Gästen von außerhalb an. Auch ansonsten sei die Innenstadt mit der Bespielung von Leerständen auf einem gutem Weg, sagt der Citymanager Reinhard Skusa. Auch zahlreiche Aktionen, die der ACA in diesem Jahr geplant hat, würden zur Attraktivität der Innenstadt beitragen.

Viel Positives habe sich bereits Ende vergangenen Jahres in der Innenstadt getan, sagt Skusa. Einige leerstehende Flächen seien gefüllt worden. Unter anderem denkt er an die Eröffnung des Factory Outlet von Triumph im ehemaligen Reno am Marktplatz, an das Juweliergeschäft Tilo Treuter in den Räumen des ehemaligen Optik Binder in der Reichsstädter Straße oder die wenige Meter davon entfernt liegende Gastronomie Soul Bowl im ehemaligen Modegeschäft Gina Laura. Auch weitere Flächen werden sich in naher Zukunft mit Leben füllen, sagt Skusa. Neben der Eröffnung des Boutiquehotels mit integriertem Buchladen und Gastronomie im ehemaligen Spielzeug Wanner werde die Eröffnung des Barfüßer-Wirtshauses in der Helferstraße vermutlich Anfang Mai ein Highlight sein.

All diese positiven Entwicklungen werde der ACA als auch die Stadt Aalen in diesem Jahr mit Veranstaltungen flankieren, die Besucher in die Innenstadt ziehen sollen. Den Auftakt macht am Samstag, 30. März, die Aktion zu Ostern, bei der von 10 bis 16 Uhr Osterhasen in der City und in den Mitgliedsbetrieben des ACA Süßigkeiten an die Kinder verschenken werden.

Weiter geht es am Samstag, 4. Mai. An diesem Tag und am darauffolgenden Sonntag, 5. Mai, dürfen sich die Besucher unter dem Motto „Vintage-Caravan-Festival„ auf etliche alte Wohnwagen, Anhänger und Autos freuen, die zum Verkaufsstand umgebaut worden sind und mit ihrem Angebot auf dem Spritzenhausplatz den Frühling in die City bringen. Ebenfalls am 5. Mai findet im Rahmen des Aalener Frühlingsfestes, das vom 27. April bis 5. Mai auf dem Greutplatz stattfindet, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. An zahlreichen Foodtrucks, die auf dem Gmünder Torplatz Station machen, können sich die Besucher vor oder nach dem Shoppen mit Burgern, Kartoffelchips und Co. stärken, sagt Skusa.

Handgemachte und dekorative Artikel für Heim und Garten sowie passende Geschenke zum Muttertag bieten regionale Aussteller von Freitag, 10. Mai, bis Samstag, 11. Mai, beim Maimärktle auf dem Spritzenhausplatz an. Zweieinhalb Wochen später steigt hier vom 30. Mai bis 2. Juni die kulinarische Meile. „So wie es derzeit aussieht, werden hier fünf Gastronomen aus der Region die Besucher mit allerlei Gaumenschmäusen erfreuen“, sagt Skusa. In jedem Fall dabei sein werde Michael Wiedenhöfer, Inhaber der Aalener Waldstube Eichenhof.

Vom 14. Juni bis 14. Juli steht auch in der Kreisstadt alles im Zeichen der Fußball-EM. Mehrere Gastronomen hätten bereits zugesagt, in und vor ihrem Lokal die Spiele zu übertragen, sagt Skusa. In dieser Zeit, genauer gesagt vom 6. bis 7. Juli, findet in Aalen wieder das internationale Festival statt. An beiden Tagen steigt überdies wieder der im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefundene Kunsthandwerkermarkt JAAMarkt im Stadtgarten. Davor lädt am Montag, 1. Juli, der Jakobimarkt zum Stöbern und Kaufen ein.

Bereits am 28. Juni wird die diesjährige Sommeraktion des ACA unter dem Motto „Aalen City blüht tierisch gut“ eröffnet. Bis 1. September können die Besucher an Plätzen vor dem Rathaus, an der Stadtkirche, auf dem Spritzenhausplatz, in der Beinstraße, vor dem Ärztehaus, in der Mittelbachstraße und vor der Kreissparkasse Ostalb exotische, aber auch heimische Tiere bewundern, die als Kunstwerke aus Treibholz gefertigt werden. Passend dazu werden die einzelnen Plätze von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei floral gestaltet.

Ein Highlight in der City wird laut Skusa auch wieder die Mountainbike-Weltmeisterschaft sein, die am Samstag, 13. Juli, ausgetragen wird. Nicht per Rad, sondern zu Fuß messen sich die Bürger am 21. Juli beim Aalener Stadtlauf. Nach diesem schweißtreibenden Ereignis ist vom 26. bis 27. Juli beim Südtiroler Weinfest auf dem Spritzenhausplatz wieder Gemütlichkeit angesagt. Schnäppchen in den Geschäften gibt es schließlich ab Montag, 29. Juli. Denn an diesem Tag startet der Sommerschlussverkauf.

Das Reichsstädter Tage gehen vom 13. bis 15. September über die Bühne. Im Rahmen des Stadtfests gibt es obligatorisch auch wieder den verkaufsoffenen Sonntag. Für den Monat September vermutlich geplant ist auch das im vergangenen Jahr erfolgreiche Käfertreffen, bei dem über 50 Oldtimer Station auf dem Spritzenhausplatz machten, sagt Skusa. Ein genauer Termin stehe allerdings noch nicht fest. Fest im Kalender bereits verankert sei allerdings das Herbstmärkle auf dem Spritzenhausplatz, das vom 11. bis 12. Oktober stattfindet. Klar sei auch der Termin für den verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Jazzfestes am Sonntag, 10. November, und der Martinimarkt, bei dem sich Besucher am Montag, 11. November, einen Tag mit Socken, Gewürzen und Haushaltsutensilien eindecken können.

Bereits jetzt schon laufen auch die Planungen für das Aalener Weihnachtsland auf dem Spritzenhausplatz. Der Budenzauber, der erstmals von der Stadt Aalen gemeinsam mit dem Citymanagement organisiert und veranstaltet wird, findet vom 25. November bis 23. Dezember statt.