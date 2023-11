In den Aalener Limes-Thermen wird endlich wieder gekocht

Wann öffnet die Gastronomie in den Limes-Thermen wieder ihre Pforten? Das fragen sich viele Aalener schon seit über drei Jahren. Denn seit Mitte 2020 sind die Räumlichkeiten im Restaurant des beliebten Bads an der Osterbucher Steige verwaist. Der Dornröschenschlaf hat jetzt ein Ende. Am Freitag, 17. November, um 14 Uhr öffnet hier das Restaurant „Belle Etage“ seine Pforten. Betreiber ist Florian Schäfauer.

Der 36-jährige Koch und Küchenmeister ist kein Unbekannter. Vier Jahre lang hat er bis Ende März 2021 das Gasthaus Bären in Fachsenfeld erfolgreich geführt und sich auch nach der Aufgabe der Lokalität in dem Aalener Stadtbezirk mit einem neuen Standbein einen Namen gemacht. In der angemieteten Küche im „Freudenschmaus“ im Wi.Z baute er sein Cateringangebot „good food“ für Veranstaltungen, Feiern, Firmen, Schulen und Kitas aus. Dieses würden er und seine Partnerin Juliane Bartelme in der Küche von „Belle Etage“ weiterführen und nebenher das Restaurant betreiben.

Während bereits seit einer Woche hier schon eifrig für die rund 15 Kitas und Schulen im Altkreis Aalen gekocht wird, wird für die Gäste der Lokalität in den Limes-Thermen am Freitag der Herd angeworfen, die sich neben schwäbischen Klassikern auf Salate und Bowls, aber auch auf vegane Gerichte freuen dürfen. Überdies werde die kleine, aber feine Speisekarte mit saisonal abwechselnden Speisen ergänzt.

„,Belle Etage` wird keine Badegastronomie sein, sondern Restaurantcharakter haben“, sagt Schäfauer. Der Fokus liege neben Badegästen, die hier nach dem Genuss im Thermalwasser essen können, auf Fahrradfahrern, Spaziergängern und Wanderern, aber auch auf Beschäftigte, die im Industriegebiet arbeiten und über die Mittagspause essen gehen möchten. Bestellen müsse der Gast das Essen an der Theke, das dann an den Tisch gebracht werde. Dieser Thekenservice sei der Tatsache geschuldet, dass es unheimlich schwer sei, Personal zu finden, sagt Schäfauer, der nach wie vor Aushilfen im Bereich Küche und Service sowie als Fahrer für den Cateringservice sucht.

Neben wechselnden Tagesessen möchte der 36-Jährige am Wochenende auch Themenabende anbieten und vor allem im Sommer die Panoramaterrasse unter anderem mit Barbecue- oder Gourmet-Abenden bespielen.

Der fünfte Pächter in der Geschichte des Limes-Thermen-Restaurants

Das Restaurant in den Limes-Thermen gibt es seit Beginn des Badebetriebs. Mit Florian Schäfauer führt nun der fünfte Pächter diese Tradition fort. Zuerst betrieben wurde die Gastronomie laut Pressesprecher der Stadtwerke Igor Dimitrijoski von der Familie Rolf Dittus, die sich vom 18. April 1985 bis 30. Juni 2004 um das Wohl der Gäste kümmerte. Anschließend übernahm Thomas Schöffner, der zuvor unter den Pächtern Dittus als Koch angestellt war, das Lokal, das er vom 10. Juli 2004 bis 30. Juni 2013 führte. Nachfolger war anschließend die Familie Moustoulas, die fünf Jahre lang das Restaurant betrieben hat. Ein kurzes Intermezzo feierte hier Gökan Kilic, besser bekannt als Sancho, vom 13. September 2018 bis 31. März 2020. Auf der Suche nach einem Nachfolger hätten sich die Stadtwerke angesichts der unsicheren Zeit in der Gastronomie schwergetan. Einige Gespräche seien auch angesichts unterschiedlicher Vorstellungen mit Blick auf die Qualität im Sande verlaufen.

Jetzt sei mit Florian Schäfauer ein neuer Betreiber gefunden worden. Um ihm einen Neustart zu ermöglichen, hätten die Stadtwerke unter anderem mit Neuanschaffungen und Reparaturen in die Küche investiert.