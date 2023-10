In Aalen wird weiter kräftig gebaut

Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen nehmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen weitere Maßnahmen vor, um die Verkehrsinfrastruktur in Aalen zu verbessern. Folgende Projekte werden derzeit umgesetzt:

- Maßnahmen in der Kernstadt Aalen:

Bereich Innenstadt: Wegen Umbauarbeiten rund um den ehemaligen Spielzeug Wanner und einem weiteren Gebäude kommt es in der Roßstraße bis Ende des Jahres zu Behinderungen.

Im Südlichen Stadtgraben finden im Bereich der Wendeplatte vor dem Rathaus Pflasterarbeiten statt. Die Wendeplatte ist deshalb seit Mitte September voll gesperrt. Der betreffende Bereich ist mit Bauschutzzäunen abgegrenzt. Ende der Arbeiten ist voraussichtlich Ende November. Für diesen Zeitraum wechseln die Wochenmarktbeschicker im Bereich der Wendeplatte an andere Standorte.

Im Vorfeld der Wiederherstellung des Gaulbads zwischen Rathaus und Friedrichstraße werden im Auftrag der Stadtwerke Versorgungsleitungen verlegt. Die Maßnahme dauert bis voraussichtlich Ende Oktober. Fußgänger, die im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Stuttgarter Straße sowie im Bereich der Einfahrt zur Rathaustiefgarage auf den Gehwegen unterwegs sind, müssen mit Behinderungen rechnen.

In der Rittergasse werden derzeit neue Stromleitungen verlegt und ein Verteilerkasten installiert. Die Rittergasse ist deshalb voraussichtlich bis einschließlich 20. Oktober voll gesperrt. Für Anwohner ist die Zufahrt zu den Grundstücken gewährleistet.

An der Ecke Galgenberg- / Hirschbachstraße wird ein neuer Kreisverkehr gebaut. Die Durchfahrt der Baustelle ist bis zum 29. Oktober nicht möglich, es besteht eine Vollsperrung. In dieser Zeit werden die Randsteine des Kreisverkehrs gesetzt und Belagsarbeiten durchgeführt. Die Bäckerei Eymann und das Restaurant Kyoto können aber weiterhin angefahren werden. Umleitungen für den motorisierten Verkehr, Radfahrer und Fußgänger sind ausgeschildert. Die voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme ist für Mitte Dezember vorgesehen.

In der Eichendorffstraße werden seit Anfang September im Auftrag der Stadtwerke Aalen Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen sowie Gas ‐ und Wasserleitungen neu verlegt. Die Eichendorffstraße ist deshalb seit dem 26. September komplett gesperrt. Je nach Baufortschritt ist eine Zufahrt für Anlieger kurzfristig und punktuell dennoch möglich, zum Beispiel für Anlieferungen. Die Anwohner der Eichendorffstraße werden gebeten, für die Dauer der Baumaßnahme in den umliegenden Straßen zu parken. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis April 2024.

In der Bonifatiusstraße werden seit Anfang September im Auftrag der Stadtwerke Aalen Niederspannungsleitungen sowie Gas- und Wasserleitungen neu verlegt. Die Bonifatiusstraße ist deshalb komplett gesperrt. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, auf die umliegenden Parallelstraßen auszuweichen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Die Carl-Zeiss-Straße ist zwischen den Gebäuden mit den Hausnummern 30 und 45 im Kreuzungsbereich der Benzstraße wegen Sanierungsarbeiten seit Ende September voll gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang Dezember 2023. Die entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

In der Düsseldorfer Straße wird im Einmündungsbereich zur Eisenbahnstraße aktuell eine Bushaltestelle eingerichtet. Deshalb muss die Düsseldorfer Straße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger und Radfahrer werden über das Stadtoval umgeleitet. Geplantes Ende der Bauarbeiten ist der 18. November.

In der Anton-Huber-Straße laufen auf Höhe der Zufahrt zum Parkhaus Rohrwang/Medienparkplatz Centus-Arena derzeit Kanalarbeiten. Die Straße ist deshalb voll gesperrt. Bei Heimspielen des VfR Aalen ist die Zufahrt jedoch gewährleistet. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist der 3. November.

Die Saarstraße ist wegen der Anlieferung und Aufstellung eines Fertighauses auf Höhe der Hausnummer 20 derzeit für den Verkehr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten diesen Bereich zu umfahren. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis einschließlich 16. Oktober.

- Maßnahmen in Wasseralfingen:

Im Bereich des Kreisverkehrs an der Bürglesteige wird eine Fußgänger- und Radwegbrücke gebaut. Deshalb kann es auf Höhe des Kreisverkehrs in der Geschwister-Schabel-Straße und in der Hofwiesenstraße immer wieder kurzfristig zu Behinderungen kommen. Eine Durchfahrt ist in beiden Richtungen möglich, der Kreisverkehr muss nicht gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

- Maßnahmen in Unterkochen:

In der Kellersteige laufen derzeit Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer. Deshalb ist die Kellersteige ab Einfahrt der Zehntscheuergasse bis zur Einfahrt Behringstraße noch bis einschließlich 20. Oktober komplett gesperrt. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr, Radfahrer und Fußgänger ist eingerichtet und ausgeschildert.

- Maßnahmen in Waldhausen:

In der Kapfenburgstraße werden bis November der Kanal- und die Versorgungsleitungen erneuert. Dies betrifft den Abschnitt von der Kreuzung Simmisweiler Straße bis zur Kreuzung Hochmeisterstraße. Es kann zu Behinderungen kommen.

Internet www.aalen.de/baustellenplan