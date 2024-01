In Aalen fehlen 270 Kita-Plätze

In der Aalener Kernstadt fehlen rund 270 Kita-Plätze, die meisten davon im Ü3-Bereich. Zum einen waren die Bedarfs-Prognosen der vergangenen Jahre nicht zutreffend und einige der Kitas sind in die Jahre gekommen.

Man hinke der Entwicklung trotz Ausbau und Schaffung neuer Betreuungsplätze hinterher, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Doris Klein (Grüne) schlug vor, den Kita-Trägern durch finanzielle Anreize entgegenzukommen. Außerdem kann sie sich das ehemalige Eichamt gut als zentrumsnahen Kita-Platz vorstellen. Für Petra Pachner (SPD) hat ein Neubau einer Innenstadt-Kita in der Trägerschaft von „Aufwind“ eine „hohe Priorität“, außerdem regte sie an nachzufragen, ob die Lebenshilfe die Trägerschaft der künftigen Kita im Tannenwälde übernehmen könnte.

Bernhard Ritter (Freie Wähler) erinnerte an seine Zeit als Lehrer an der Langertschule. Schon damals habe es dort keine Sportmöglichkeiten gegeben. Pläne für einen Mehrzweckraum, in dem auch Sport möglich sei, liegen seit den 70er-Jahren „in der Schublade“, bemerkte OB Frederick Brütting. An der „Langertkita“ (Triumphstadt/Zochental) gibt es mit Abstand den größten Fehlbedarf aller Aalener Kita-Quartiere. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag.