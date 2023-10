In Aalen dürfen Hunde nicht mit auf den Friedhof

Aalen rühme sich als die Große Kreisstadt im Ostalbkreis und wolle stets auch mit Blick auf die Region mit ihren Vorteilen und ihrer Fortschrittlichkeit punkten. Doch was die Friedhofssatzung anbetreffe, sei die Stadt mehr als verstaubt, antiquiert und hinterwäldlerisch, sagt eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Wie sie ärgern sich auch weitere Hundehalter darüber, dass sie ihre Vierbeiner nicht mit ans Grab eines verstorbenen Weggefährten nehmen dürfen. In Heidenheim und Schwäbisch Gmünd hingegen sind Hunde an der Leine auf dem Friedhof erlaubt.

Vor Kurzem ist der Mann der Aalenerin verstorben. Zu Lebzeiten sein treuer Gefährte war der Labrador-Rüde Milow. Bei Tag und Nacht und noch kurz, bevor der Mann starb, sei der Vierbeiner an seiner Seite gewesen.

Am Grab trauern können Angehörige nur ohne vierbeinige Begleitung

Seit dem Tod ihres Ehemanns geht die 70-Jährige mehrmals in der Woche an dessen Grab auf dem Aalener Waldfriedhof, legt hier Blumen ab und zündet ein Licht an. Trauern kann die alleinstehende Frau allerdings nur alleine. Der Weggefährte auf vier Pfoten des 71-Jährigen wird hier laut Paragraf 3 der Friedhofsordnung der Stadt Aalen nicht geduldet. Warum, kann die Aalenerin nicht verstehen. Immerhin sei auch dieser ein Teil im Leben ihres Ehemanns gewesen.

Am liebsten würde sie sich über die Friedhofssatzung hinwegsetzen und die Abendstunden dazu nutzen, um gemeinsam mit Milow die Ruhestätte ihres Gatten aufzusuchen. Sollte sie dies in die Tat umsetzen und dabei ertappt werden, müsse sie allerdings mit einem Bußgeld oder gar einem Betretungsverbot rechnen, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch.

Unverständnis über mögliche Ausnahmen für Assistenzhunde

Warum ein Hund die Totenruhe stören soll und als pietätlos angesehen wird, leuchtet der Aalenerin nicht ein. Bei Blindenhunden mache die Stadt Aalen ja auch eine Ausnahme. Warum dann nicht bei allen Vierbeinern? Überdies würde jeder verantwortungsvolle Halter das Urinieren und Koten seines Hundes auf einem Friedhof unterbinden. Anstatt ein Hundeverbotsschild am Eingang zu platzieren, sei es ihrer Ansicht nach sinnvoller, Rauchen auf dem Friedhofsgelände zu verbieten.

Warum Hunde auf den Friedhöfen in Aalen nicht geduldet werden, erschließt sich auch weiteren Hundehaltern nicht. Immerhin seien solche in der Stadt Heidenheim an der Leine erlaubt.

Auch in Schwäbisch Gmünd sei aufgrund von vermehrten Anfragen in diesem Jahr die Friedhofsregelung hierzu gelockert worden, sagt Ute Meine vom Presseamt der Stadt an der Rems auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Mittlerweile hätten Hunde an der Leine hier Zutritt. „Aktuell wird die Friedhofsordnung am Friedhofseingang aktualisiert und nächstes Jahr wird die Friedhofssatzung angepasst“, sagt Meinke.

Aalener hoffen auf Lockerungen wie in Schwäbisch Gmünd oder Heidenheim

Eine solche Lockerung würden sich auch die Aalener Hundehalter wünschen. Die Engstirnigkeit der Stadt könnten sie nicht nachvollziehen. Über eine Änderung der Regelung müsse der Gemeinderat beraten, sagt Karin Haisch.

Das Verbot von Tieren auf den Friedhöfen der Gesamtstadt würde sich allerdings nicht nur auf Hunde beschränken. Vielmehr gelte diese Regelung für alle Tiere. Insofern sei es schwierig, Ausnahmen für bestimmte Tierarten oder Rassen zu definieren.

Als Ort der Besinnung und Ruhe sieht auch die Stadt Ellwangen die Friedhöfe an, weshalb auch in der Stadt an der Jagst das Mitführen von Hunden nicht gestattet ist, teilt Yvonne Keller vom Kultur-, Presse- und Touristikamt auf Nachfrage mit.