In den vergangenen Jahren hat schon so mancher Gastronom versucht, mit einem eigenen Konzept die Fläche in der Rittergasse 16 neben dem türkischen Marmaris-Imbiss erfolgreich zu bespielen. Doch bereits nach einem kurzen Intermezzo zog jeder der bisherigen Betreiber die Reißleine. Für längere Zeit an dem Standort bleiben möchte Derin Hussein. Zu den Reichsstädter Tagen hat er hier seinen Imbiss „Crispi‘s ‐ Double Fried Chicken & more“ eröffnet und ist mit der Resonanz bislang zufrieden.

Schon viele Ideen sind im Erdgeschoss des Gebäudes in der Rittergasse 16 verwirklicht worden. Unter anderem hatte hier 2013 für kurze Zeit der Waffelladen „Crazy Waffel“ seinen Sitz, dessen Betreiber nach dem Aus eines kroatischen Imbisses hier durchstarten wollte. Doch bereits nach kurzer Zeit schloss er seinen anfangs vielversprechenden Waffelladen. Nicht lange halten konnte sich auch das „Köfte Haus“, dessen Betreiber 2015 mit hausgemachten türkischen Spezialitäten punkten wollte. Vergebens. Vergebens war auch das zuletzt hier umgesetzte Gastro-Konzept in Form eines italienischen Fast-Food-Lokals, das unter dem Namen „Fresh Italy“ Anfang März seine Pforten öffnete, aber bereits nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde.

Nach zweimonatiger Renovierung des Ladens eröffnete Derin Hussein hier pünktlich zu den Reichsstädter Tagen das „Crispi‘s ‐ Double Fried Chicken & more“. Über Erfahrungen in der Gastronomie verfügt der 33-Jährige, der aus der irakischen Stadt Sulaimaniyya stammt. Bereits in seiner Heimat habe der studierte Sportlehrer in mehreren Schulen Kioske betrieben und dort das Essen für bis zu 2500 Schüler vorbereitet, sagt seine Ehefrau Kany White, die auch im Irak geboren ist, ihren Partner dort im Alter von 18 Jahren kennenlernte, allerdings selbst in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen groß geworden ist.

Da sein Lehrerberuf in Deutschland nicht anerkannt sei, habe er sich auch hier mit Jobs in der Gastronomie über Wasser gehalten. Nach Aalen gekommen ist Derin Hussein wie seine Ehefrau im Jahr 2018. Auf der Suche nach einem Job sei er in Unterkochen fündig geworden. In der Pizzeria Aladin, heute Benizza, sei er Mädchen für alles gewesen und habe zuletzt auch die Pizzen zubereitet, sagt seine Ehefrau Kany White.

In dem Wunsch, sich selbstständig zu machen, habe ihm die 33-Jährige tatkräftig unter die Arme gegriffen. Auf der Suche nach einem Standort für einen Imbiss seien sie auf die freigewordene kleine, aber feine Fläche in der Rittergasse 16 aufmerksam geworden, die zum minimalistischen, aber klaren Gastro-Konzept von „Crispi‘s ‐ Double Fried Chicken & more“ passe. „Für ein solches haben wir uns in einer reizüberfluteten Welt mit immer mehr Angeboten bewusst entschieden“, sagt Kany White, und spricht von einer kleinen Karte, auf der alle Gerichte wie Hähnchenflügel oder Hähnchenbrust crispy, also knusprig sind.

Im Moment schmeißt Derin Hussein noch alleine den Imbiss, im Einkauf unterstützt wird er von seiner Ehefrau. Wenn dieser allerdings so weiterlaufe, werde er sich nach einem Mitarbeiter umsehen. Eine Eintagsfliege wie die vorherigen Imbisse soll das „Crispi‘s ‐ Double Fried Chicken & more“ nicht sein. Auch wenn der Mietvertrag erst einmal auf zwei Jahre laufe, „hoffen wir, dass wir auf längere Sicht gesehen, an dem Standort bleiben können, in den wir viel investiert haben“, sagt Kany White.