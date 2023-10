In Aalen wird es im Winter wieder eine mobile Eisbahn geben. Zum ersten Mal nicht auf dem Greutplatz, sondern direkt in der Innenstadt, auf dem Westparkparkplatz neben dem Rathaus.

Wie Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting im Gemeinderat-Ausschuss mitteilte, wird die Eisbahn mit einer 600 Quadratmeter großen Lauffläche im Auftrag der Stadtwerke zwischen dem 1. und 5. Dezember aufgebaut. Die Eisbahn direkt in der Innenstadt hat, so Brüttig, den Vorteil, dass sie Synergien schafft in der City, etwa beim Thema Einkaufen und Eislaufen. Ein Zelt werde es ganz bewusst nicht geben, um den Charme der Eisbahn zu steigern.

Die Eisbahn wird ab 8.Dezember bis 18. Februar betrieben. Wenn das Wetter mitmacht, teilt Brütting mit, könne aber bis 25. Februar verlängert werden. Die Öffnungszeiten sind je nach Wochentag zwischen 10 und 21 Uhr, für Schulklassen von 8 bis 12 Uhr. Die Preise seien so, dass man „sie gut vertreten kann“. Sie liegen je nach Tarif und Ermäßigung zwischen 2,50 für Kinder und 5,50 Euro für Erwachsene. Für die mobile Eisbahn stellt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 70 000 Euro zur Verfügung. Je nach den Energiepreisen werden bis zu 100 000 Euro der Kosten übernommen.