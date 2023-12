Die Stadt Aalen besteht darauf, dass die Grünzäsur zwischen den Gewerbegebieten Dauerwang und Stockert so bleibt, wie sie ist.

Das müsse im Regionalplan Ostwürttemberg 2035 auch so dargestellt werden, macht die Stadt in einer Stellungnahme an die Regionalverbandsdirektorin Franka Zanek klar. Das Schreiben liegt öffentlich vor. Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. Dezember, darüber beraten. Es geht um ein Kaltluftentstehungsgebiet - und unausgesprochen um ein neues Argument, warum in Aalen der geeignetere Standort für ein Zentralklinikum sei.

Aufhorchen lassen hat die Stadt die Gesamtfortschreibung des Regionalplans für Ostwürttemberg bis 2035. Gerade läuft die Beteiligung der Kommunen am zweiten Entwurf. Hier hakt die Stadt Aalen ein. Im künftigen Regionalplan sei eine „weitreichende Verkleinerung“ der Grünzäsur vorgesehen, hat sie festgestellt. Das gehe so nicht. „Die neue Ausformung der Grünzäsur zwischen Essingen und Aalen, konkret den Gewerbegebieten Dauerwang und Stockert, wird äußerst kritisch gesehen“, schreibt die Stadt an Franka Zanek.

Sie verweist auf einen Vertrag von 1997 über „die Sicherung einer Grünzäsur zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart, der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen“, unterschrieben unter anderem vom damaligen Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle. Das Originaldokument liegt den Sitzungsunterlagen bei. In Paragraf 2 heißt es wörtlich: „Die Stadt Aalen und die Gemeinde Essingen verzichten auf jede siedlungsstrukturelle Ausformung innerhalb der ... Grünzäsur.“ Diese Vereinbarung werde „durch die aktuelle Darstellung im Regionalplanentwurf nicht beachtet“.

Durch die beabsichtigte weitreichende Verkleinerung entgegen der vertraglich vereinbarten Grünzäsur und die aktuelle Planung der Gemeinde Essingen würden die ursprünglichen Zielsetzungen der Grünzäsur verletzt und gingen verloren. „Neben einer massiven Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, der Verfestigung einer bandartigen Siedlungsstruktur zwischen Aalen und Essingen würde vor allem der ökologisch und landwirtschaftlich wertvolle Landschaftsraum mit seinen klimatischen Funktionen bei einer Umsetzung der aktuellen Planung besonders stark beeinträchtigt werden“, so die städtische Stellungnahme. Die Grünflächen zwischen Aalen und Essingen seien wichtige Kaltluftentstehungsgebiete, welche die Kaltluftleitbahn entlang des Sauerbachs speisen.

Und weiter: „Die hohe bioklimatische Funktion dieser Freiräume wurde im Gutachten zum klimagerechten Flächenmanagement vom Jahr 2018 bestätigt. Ein möglicher Verlust der Kaltluftzufuhr an die in östliche Richtung verlaufende Luftleitbahn würde die Durchlüftung der Aalener Weststadt und Kernstadt verschlechtern und damit dort die nächtliche Abkühlung beeinträchtigen.“

Aus all diesen Gründen bestehe die Stadt auf der vertraglich vereinbarten Ausformung der Grünzäsur.