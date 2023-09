Rekordverdächtige 70.000 Besucher haben am Freitag die Reichsstädter Tage besucht, mehrere weitere Zehntausende am Samstag und Sonntag. Die Reichsstädter Tage waren auch in ihrer 47. Ausgabe wieder ein voller Erfolg.

Wie Frederick Brütting in einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ betont, seien diese Reichsstädter Tage ein Beleg dafür gewesen, dass es die Aalener Stadtgesellschaft gut gemeistert habe, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. „Die Menschen können wieder miteinander“, sagt er in diesem Zusammenhang, und ein solches Fest trage wesentlich mit dazu bei.

Und wie friedlich und doch ausgelassen Aalener, Auswärtige und Freunde der Reichsstädter Tage miteinander gefeiert haben, zeigt unser diesjähriges Rückblickvideo: