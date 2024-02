An einem freundlichen Februarmorgen sind sie im Spitalwald aufgetaucht: hier eine Wichteltür, da eine kleine Hängematte, dort ein Wichtelhaus mit Stühlchen, Tisch und Schüsselchen. Spaziergänger, die eine der puppenstubengroßen Miniaturen nach der anderen am Wegesrand entdecken, sind begeistert. Kinder laufen, eh sie sich’s versehen, mit ihren Eltern die ganze Runde um den Berg herum, auf der Suche nach weiteren Basteleien. Was steckt dahinter?

„Die Idee hatte ich nach einem Ausflug“, erzählt die zweifache Mutter, die die Wichtelwohnungen geschaffen hat. In Leimen bei Heidelberg gebe es bereits einen Wichtelweg. „Wir sind ihn mit unseren Kindern gewandert, und ich dachte: „So etwas hätte ich gern auch bei uns.“ Gesagt, getan: Da die Aalenerin selbst gerne bastelt, fing sie einfach damit an.

Sie suchte Material im Wald: Rinde, Stöcke, Schneckenhäuser, Astscheiben, Steine und Nusschalen. Sie ergänzte ihre Sammlung um Stoffreste, Hackschnitzel, Schnur, Eisstiele aus Holz und um Wolle, aus der sie zum Beispiel eine Hängematte häkelte.

Mit Hilfe von Holzleim und Heißkleber bastelte sie an langen Abenden alles, was Wichtel so brauchen: einen Turm mit Aussicht, ein Himmelbett, Türen, Strickleitern, Feuerstellen, einen Sessel mit Sonnenschirm und sogar ein Wichtelklo. Rund 50 Stationen sind so entstanden, kleine und große, und alle aus zwei Gründen: „Ich habe das einerseits für mich gemacht, weil ich unglaublichen Spaß am Basteln habe“, sagt die Urheberin. Vor allem aber möchte sie allen Menschen, die im Spitalwald spazieren gehen, eine Freude und das Rausgehen für Eltern und Kinder attraktiv machen. Und weil das die Hauptsache sei, sei ihr Name dabei auch nicht wichtig.

Die Bastlerin bedient sich einer Tradition aus Skandinavien, die seit einigen Jahren auch in Deutschland Fuß fasst: Wenn der Advent beginnt, ziehen in die Häuser und Wohnungen der Menschen kleine Wichtel ein. Sie helfen beim Plätzchen backen oder Weihnachtsbaum dekorieren, treiben aber auch Schabernack. Natürlich sind sie nachtaktiv und daher nie zu sehen. Nur eine kleine Wichteltür, die plötzlich an einer Wand aufgetaucht ist, zeugt von ihrer Anwesenheit. Wie beim Adventskalender können die Kinder sich täglich über einen Brief, eine Überraschung oder eine Aufgabe von ihrem Wichtel freuen. Wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, ziehen die Wichtel wieder aus. „Und dann wohnen sie im Spitalwald“, sagt die Bastelfee mit einem Augenzwinkern.

Erst vor Kurzem hat sie in Absprache mit dem Förster an rund 50 Stationen im Wald ihre Häuschen und Möbel verteilt, sie auf Baumstümpfe oder ins Moos gestellt oder an Baumstämme gelehnt. Schon bedankte sich eine Frau mit Hund: Ihr Tag sei dadurch schöner geworden. Eine andere lobte: „Es ist wunderschön. Man guckt ganz anders, wenn man durch den Wald geht.“ Schon haben andere Leute die Wichtelbehausungen ergänzt, etwa um Fußspuren und ein rotes „Sorgenwürmchen“.

Das freut die Aalenerin ausdrücklich. „Jeder darf mitmachen. Der Weg soll auch eine Anregung für Familien sein, selbst zu basteln und den Weg zu ergänzen“, ermuntert sie alle Nachahmer. Auf einem kleinen Schild unterrichtet sie darüber: „Pssst. Ab hier schlafen Wichtel. Bitte habt Freude und macht nichts kaputt. Wer selbst ein Haus basteln will: Naturmaterialien mag der Wald, Plastik nicht. Eure Waldfee.“

Sie ist sich bewusst, dass Wind und Wetter und die Tiere des Waldes einiges zerstören werden. Was sie nicht erwartet hat, sind Diebe. Keinen Tag hat es gedauert, bis die ersten Basteleien verschwunden waren. Zwei Filzmäuse. fein säuberlich aus ihrem Unterschlupf gezogen. Ein Haus: weg, nur die Schraube, mit der es an einem Baumstamm befestigt war, ragt noch aus dem Holz. Die Aalenerin hat für so etwas kein Verständnis: „Ich hoffe, dass diese Menschen ein schlechtes Gewissen haben“, sagt sie.

Natürlich bastelt sie trotzdem weiter, damit immer wieder neue kleine Attraktionen am Wegesrand zu finden sind. „Das Projekt lebt“, so die Initiatiorin. Und die Wichtel sowieso.

Wichtelweg