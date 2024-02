Im Ostalbkreis ereigneten sich über das Wochenende an verschiedenen Orten gleich mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche.

In Aalen scheitern die Langfinger

In Aalen versuchten im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, Einbrecher in der Hindemithstraße in ein dortiges Wohnhaus einzubrechen, was ihnen laut Polizeibericht jedoch nicht gelang. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Geld und Dokumente in Bopfingen gestohlen

In Bopfingen, genauer gesagt im Ortsteil Trochtelfingen, hebelten Unbekannte am Freitag zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr die Terrassentür eines Hauses im Leinweg auf und verschafften sich somit Zutritt.

Anschließend entwendeten sie nach Angaben der Polizei eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld, eine Kassette mit verschiedenen Dokumenten sowie Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Mehrere tausend Euro, Schmuck und Uhren fehlen

Und auch auf dem Härtsfeld waren am Wochenende Langfinger zugegen. Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 18.30 und 21.15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße in Neresheim-Elchingen. Hierbei entwendeten sie nach Angaben der Polizei mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Auch das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zu einem Einbruch. In Lorch sollen Einbrecher am Samstag zwischen 19 und 20.15 Uhr über ein fenster im Untergeschoss in ein Wohnhaus in der Mozartstraße eingedrungen sein. Dort ließen sie mehrere hochwertige Uhren sowie Bargeld mitgehen. Zeugen werden dazu aufgerufen, sich telefonisch unter 07171/3580 zu melden.

Ob die vier Fälle in Zusammenhang stehen, ist bislang noch nicht bekannt.