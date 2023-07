Ostalbkreis präsentiert sich beim Bürgerfest in all seinen Facetten

Bei idealem Wetter hat am Sonntag der Ostalbkreis sein 50–jähriges Bestehen mit einem Bürgerfest gefeiert. Das reichhaltige Angebot an Unterhaltung in und um das Landratsamt hat die Bevölkerung sehr gut angenommen. Ganz Neugierige warfen einen Blick in das Büro des Landrats und kamen mit Joachim Bläse ins Gespräch.

„Aalener Nachrichten/Ipf– und -Jagst–Zeitung“ sind auch vertreten

Im fünften Stock des Kreishauses lockte die „Azubi–Skybar“. Viele Organisationen nutzten den Tag, um breit zu informieren. Auf der Stuttgarter Straße waren auch die „Aalener Nachrichten/Ipf– und -Jagst–Zeitung“ mit einem Eventtrailer vertreten.

Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Liturg war Dekan Ralf Drescher, für schöne musikalische Umrahmung sorgten die „TonArts“ aus Zpplingen und der Posaunenchor aus Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Frank Balint.

Der stellvertretende katholische Dekan Pater Jens Bartsch bezog sich in seiner Predigt auf das Evangelium des Tages, die Bergpredigt und die Seligpreisungen. Eine der wichtigsten sei die des Friedensstifters. Den Frieden habe man lange als zu selbstverständlich angesehen und müsse sich fragen, wie man Frieden stiften könne.

Zusammengehörigkeitsgefühl muss weiter wachsen

Auch im Ostalbkreis sei es anfangs nicht ganz friedlich gewesen. Für ihn sei der Ostalbkreis immer etwas Selbstverständliches gewesen. Auch hier müsse das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter wachsen. „Das kann gelingen, denn nur durch ein friedliches Miteinander kommen wir weiter!“

„Nur gemeinsam können wir gut leben und überleben!“ Dekanin Ursula Richter

Die Gmünder evangelische Dekanin Ursula Richter unterstrich in ihrer Predigt, dass die Menschen einander bräuchten und zusammenhingen. „Nur gemeinsam können wir gut leben und überleben!“

Im Januar 2026 folge die evangelische Kirche dem Beispiel der Katholiken und lasse ein Dekanat Ostalb entstehen. Der Kreis brauche die integrative Kraft aller Religionen und das Vertrauen in Gott, „der auch im Fremden bei uns ist.“

Ihm sei es wichtig gewesen, das Fest mit einem Gottesdienst zu beginnen, unterstrich Landrat Joachim Bläse. Im Ostalbkreis habe jede ihren beziehungsweise jeder seinen Platz, unabhängig von Sprache oder Religion.

Bläse überlässt Hilsenbeck den Fassanstich

Den Fassanstich zum Auftakt aber überließ Bläse unter den kritischen Augen von Braumeister Albrecht Barth geübten Festeröffnern, nämlich dem ehemaligen Ellwanger OB und Kreisrat Karl Hilsenbek, der das erste Fass mit drei Schlägen anstach, und dem Bopfinger Bürgermeister und CDU–Fraktionsvorsitzenden Gunter Bühler, der den Spund ohne Schlegel, mit der Hand, fachgerecht und problemlos einsetzte.

Empfohlene Artikel Kirchheim Kirchheim zelebriert seinen Festtag zu 50 Jahre Ostalbkreis q Kirchheim

Die Moderation des Nachmittags übernahmen Martin Brandt und Thomas Maile, aber auch Landrat Bläse bewährte sich als Moderator auf der Bühne.

Dort rührte am Nachmittag der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele die Werbetrommel für die Heimattage Baden–Württemberg 2024 auf dem Härtsfeld mit vielen Höhepunkten, beispielsweise einem großen Umzug am 8. September 2024.

Geburtstagssalut von der Bürgerwehr Neresheim

Die Bürgerwehr Neresheim unter Kommandant Vittorio Tartaglia schoss dem Ostalbkreis einen lautstarken Geburtstagssalut, für gute Unterhaltung sorgte die Stadtkapelle Neresheim. Häfele präsentierte außerdem die „Barockellas“, die jüngste Gruppe der Narrenzunft Neresheim mit ihren schönen Kostümen aus der Barockzeit.

Dass sie musikalisch einiges drauf haben, bewiesen an diesem Nachmittag auch „Tiramisu“, der Chor der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd, und das Kreisseniorenblasorchester.

Rund um das Landratsamt gab es ein vielfältiges Angebot, das vom Kinderschminken über das „fliegende Künstleratelier“ bis zu Informationen über den Tourismus im Kreis, die Landesgartenschau in Ellwangen bis zu Kreispartnerschaften mit Satu Mare in Rumänien und der Provinz Ravenna in der italienischen Emilia Romagna reichte. Auf der Stuttgarter Straße gab es Feuerwehraktionen für Kinder, eine Hüpfburg oder Geschwindigkeitsmessungen im Kettcar.

Programm auf allen Etagen

Auch im Landratsamt selbst herrschte ein großer Andrang, gab es doch auf allen Stockwerken etwas zu sehen, zu erfahren oder zu bestaunen. Neugierige drängten im vierten Stock in das geräumige Büro des Landrats, wo Joachim Bläse bereitwillig Auskunft gab und wo manche oder mancher auch selbst Landrat „spielen“ durfte.

Auf dem gleichen Stock ging es bisweilen sehr laut zu bei einem Schreiwettbewerb, wo die Teilnahme mit einer Urkunde belohnt wurde und der vor allem bei Kindern sehr beliebt war. Landrat Bläse zeigte sich im Gespräch sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages. Er freute sich, dass das Bürgerfest guten Anklang gefunden hat