Fußball-Regionalligist hat im letzten Testspiel vor dem Liga-Start 1:1 gegen den Bayern-Regionalligist 1. FC Nürnberg II 1:1 gespielt.

Nürnberg II geht in Führung

Die Nürnberger gingen nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung. Nico Wilitz nahm einen langen Ball stark an und zog von der rechten Seite Richtung VfR-Tor. Nico Wilitz schlenzte den Ball an VfR-Torhüter Michel Witte vorbei und traf ins lange Eck zur 1:0-Führung für Nürnberg. Der VfR Aalen konnte in der 56. Minute zum 1:1 ausgleichen. David Preu eroberte das Leder und Winterneuzugang Ephraim Eshele traf zum 1:1-Endstand. VfR-Trainer Markus Pflanz bewertete den Auftritt seiner Mannschaft folgendermaßen: „Wir arbeiten nun immer besser gegen den Ball. Wir hatten außerdem eine gute Restverteidigung und konnten noch mehr Umschaltmomente kreieren.“ Wie Markus Pflanz ergänzt, müsse man in guten Abschlusspositionen noch ein wenig die Ruhe am Ball bewahren. „Ansonsten war das ein sehr gutes Spiel und ein gelungener Test“, so Markus Pflanz.

Kienle muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden

Bitter war im Testspiel allerdings, dass Stürmer Steffen Kienle verletzungsbedingt früh ausgewewechselt werden musste. „Für uns alle, aber speziell für ihn ist das sehr bitter. Er hat sich herangekämpft und war gut drauf. Dann hat er das Pech, dass es wieder ihn trifft. Im Rückwärtslaufen hat er einen kleinen Stich im Oberschenkel gespürt. Von einer Zerrung bis hin zum Muskelfaserriss kann es alles sein“, so Markus Pflanz. An diesem Montag wird er untersucht.

An diesem Samstag steht dann das erste Pflichtspiel des Jahres an. Der VfR trifft in der heimischen Centus Arena auf den FSV Mainz 05 II. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

VfR : Witte - Döringer (46. Rahn), Jürgensens (75. Schaupp), Odabas, Thermann, Meien, Abruscia (70. Kabashi), Preu, Wächter (60. Maiella), Rienhardt (60. Rapp), Kienle (11. Eshele/60. Kundruweit