Ich persönlich bin ein großer Kino-Fan. Kurz vor der Corona-Pandemie ist es eigentlich sogar schon zu einer Leidenschaft geworden. Groß ist die Vorfreude, wenn man nach einem langen Arbeitstag den Eingangsbereich des Kinos betritt. Schnell das Ticket holen und an der Snack-Theke gönnt man sich dann noch Popcorn oder Nachos und ein Getränk. Mit großen Schritten geht es dann in den Kinosaal: Der Platz ist gefunden und kurz darauf geht es auch schon los. Ehe der Film aber so richtig startet, ist die Hälfte der Snacks schon verputzt und der große Becher mit dem Getränk nur noch halbvoll.

Müdigkeit macht sich breit

Mittlerweile habe ich festgesellt, dass das an sich keine gute Idee ist. Es kommt nicht selten vor, dass sich ab etwa der Hälfte des Films langsam eine gewisse Müdigkeit breitmacht und ich tatsächlich einnicke. Was aber auch zur Wahrheit gehört: Speziell in letzter Zeit war so mancher Film leider auch so „spannend“, dass Schlafen wohl auch die bessere Alternative war. An dieser Stelle gebe ich auch gleich zu, dass mir das auch beim siebenfachen Oscar-Gewinner „Oppenheimer“ und zuletzt bei „Dune II“ passiert ist.

Plötzlich wird es dunkel

Im einen Moment sitze ich noch gebannt im Kinosessel und warte darauf, was wohl in der Schlussphase des Films passieren wird. Doch plötzlich: Um mich herum wird es komplett dunkel und nichts ist mehr zu sehen. Als sich die Augen langsam aber sich wieder öffnen, läuft bereits der Abspann. Bis jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie der Film „Dune 2“ zu Ende gegangen ist. Vermutlich muss ich nochmals ins Kino gehen - nur um dann wahrscheinlich erneut einzuschlafen. So isch halt!

