Ja, es gibt Süßigkeiten, die machen Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und das gilt auch fürs Aalener Bandcamp. Vom 19. bis zum 21. Januar laden die beiden Musiker, Instrumentallehrer, Bandchoaches und Organisatoren Christian Bolz und Thomas Göhringer die älteren Semester - Stichwort „Adults only“ - auf die Kapfenburg ein.

„Gehobeneres Ambiente“ für Eltern

„Wir sind nicht auf diese Idee gekommen, die Idee kam zu uns“, sagt Thomas Göhringer, „viele Eltern von Bandcampkindern, manche selbst Musiker, sind auf uns zugekommen und haben gesagt: Warum gibt es so etwas nicht auch für uns“, erzählt Schlagzeuger Göhringer. Und da es mit Moritz von Woellwarth mittlerweile auch eine neue Leitung der Musikschulakademie auf Schloss Kapfenburg gibt - Moritz von Woellwarth ist ein guter Bekannter der beiden - fiel die Wahl der Location leicht. „Wir können den Eltern dort auch ein ,gehobeneres’ Ambiente bieten“, fügt Christian Bolz an.

Das Bandcamp richtet sich an Musikerinnen und Musiker mit etwas Erfahrung auf ihrem Instrument“, erklärt Bolz, „Banderfahrung ist ebenfalls von Vorteil, aber nicht dringend erforderlich.“ Und wie beim Bandcamp für Kinder gilt: Grundsätzlich sind alle Instrumente inklusive Gesang gefragt.

Bunter Mix der Instrumente

Die Mischung der Instrumente der bisherigen Interessenten ist der des Kinder- und Jugendcamps nicht unähnlich. Zwar ist zum Beispiel bei den Erwachsenen eine Geigerin mit dabei, aber es überwiegen - wie beim Nachwuchs - die Gitarristen. Gendern unnötig, denn der überwiegende Teil der Bandcamper ist tatsächlich männlich.

Von Anfang 30 bis Ü60

Aber auch so ist eine gute Mischung möglich. Das Altersspektrum reicht von Anfang 30 bis Ü60. Gesucht werden also Sänger und Sängerinnen, „aber auch ein paar Bläser oder Bläserinnen könnten wir noch gut gebrauchen“, setzt Christian Bolz lachend auf seine vorweihnachtliche Wunschliste.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich im Camp zusammen, erarbeiten Songs - eventuell auch Selbstgeschriebenes - mit dem Ziel, das Bandspiel zu verbessern. Denn - und auch das ist eine Parallele zum Kindercamp: Am Ende steht ein Abschlusskonzert am Sonntag um 17 Uhr im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg. Ob das Werkstattkonzert öffentlich sein wird, das steht noch in den Sternen.

Vielleicht weniger Heavy Metal

Unterscheidet sich denn der Musikgeschmack der Erwachsenen von dem des Nachwuchses? Als Antwort kommt von Christian Bolz ein unentschiedenes Schmunzeln. „Wahrscheinlich wird’s weniger um Heavy Metal gehen.“ Aber Göhringer fügt an: „Alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind offen für alle Richtungen. Wir werden wahrscheinlich mehr reden müssen. Mal sehen, auf was es hinausläuft, wir wissen es selbst noch nicht“, und Bolz fügt an: „Den Meisten ist das gemeinsame Beisammensein wohl wichtiger als die Musikrichtung.“

Versuchsballon

Nach dem jetzigen Stand sieht es nach Meinung von Göhringer und Bolz nach eher kleineren Ensembles aus, auch instrumentale, denn es fehlen ja noch Stimmen. Auch für die beiden Macher ist es ein Versuchsballon. Sie können sich aber auch vorstellen, dass das „Adults only“-Bandcamp keine einmalige Sache bleibt. „Wir müssen ja auch für uns selbst herausfinden, ob wir zwei Camps pro Jahr stemmen können“, sagt Göhringer und fügt dann schmunzelnd an: „Ich bin auf jeden Fall gespannt.“ Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr.

Anmeldung und Infos: Das Anmeldeformular steht auf bandcamp-aalen.de, Mail an bandcampaalen@googlemail oder Telefon 0152/03386234.