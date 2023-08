Im Dreherhof haben Hunde bald mehr Auslauf

Immer mehr Tierheime sind am Limit und schlagen deshalb Alarm. Einen Aufnahmestopp für abgegebene oder ausgesetzte Vierbeiner hat das Tierheim Dreherhof noch nicht verhängt. Doch auch hier spitze sich die Lage zu, sagt der Tierheimleiter Hans Wagner. Unabhängig von der Versorgung der hier untergebrachten Tiere stellten ihn und sein Team anstehende Baumaßnahmen vor große Herausforderungen. In Zuge derer sollen die Ausläufe für Hunde erweitert und das alte Hundehaus zum Kleintierhaus umgebaut werden.

Samstagmorgen auf dem Gelände des Dreherhofs. Einige der 18 hier untergebrachten Hunde sind mit den ehrenamtlichen Gassigehern auf Tour. Andere lassen sich in den Ausläufen die Sonne aufs Fell scheinen. Darunter der zweijährige American Akita Rocky. Wegen Beißvorfällen und einer von den Haltern nicht eingehaltenen Maulkorbpflicht sei dieser hier gelandet. Unbegreiflich für Wagner sei, dass sich seine Besitzer nach seiner Abgabe wiederum einen Hund dieser doch anspruchsvollen Rasse „zugelegt“ haben.

Nicht bissig, aber alt ist die neunjährige Neufundländer–Hündin Kenai, die hinter den Gittern des Auslaufs auf liebevolle Besitzer wartet, die es besser mit ihr meinen. Ihr Gnadenbrot in einer neuen Familie zu bekommen, hätte sie verdient, sagt Constanze Wagner, die Tochter des Tierheimleiters. Neben Kenai dreht die fünfjährige Berta im Auslauf ihre Runden, die allerdings nicht weitervermittelt wird. Vielmehr sei die Bernhardiner–Hündin offiziell der Tierheimhund und gehöre mittlerweile zum Team.

Um für die Hunde mehr Platz zu schaffen, werden die fünf Ausläufe von bislang fünf auf 15 Metern auf fünf auf 30 Meter Richtung Wald erweitert, sagt Wagner. Auf 150 Quadratmetern sei es dann auch möglich, die Vierbeiner, sofern sie verträglich sind, in Gruppen zu halten. Diese Erweiterung sei Wagner, der das Tierheim seit 1982 leitet, schon lange eine Herzensangelegenheit, die im September schließlich in die Tat umgesetzt werde.

Das alte Hundehaus mit Außengehege soll bald zu einem Kleintierhaus umgebaut werden. (Foto: Verena Schiegl )

Ebenfalls neu gemacht werden soll das alte Hundehaus, das Anfang der 80er–Jahre erstellt wurde, in die Jahre gekommen sei und derzeit Pflegehunden sowie Kaninchen und Hühnern als Bleibe dient. Dieses soll zum Kleintierhaus umgestaltet werden. Nach Umbauarbeiten sollen hier im Freien Volieren für Vögel entstehen und im hinteren Bereich ein Paradies für Hasen, Meerschweinchen und Co. Kleintiere und Exoten, die derzeit in verschiedenen Bereichen gehalten werden, sollen künftig an diesem Ort ihren Platz haben. Der freiwerdende Raum neben dem Katzenhaus, der derzeit von rund zehn Kanarienvögeln, Zwergpapageien und Wellensittichen in Beschlag genommen wird, könnte dann für weitere Stubentiger genutzt werden, sagt Wagner, der überdies den 20 auf zehn Meter großen Teich hinter dem alten Hundehaus sanieren möchte. Nach dessen Säuberung via Hochdruckreiniger und der Installierung einer Ökopumpe soll aus diesem eine Poollandschaft für die Hunde werden.

Noch ist der Teich auf dem Gelände des Tierheims kein Paradies. Das soll sich nach einer Umgestaltung zu einer Poollandschaft für die Hunde ändern. (Foto: Verena Schiegl )

Die Aufnahmekapazität für diese sei mittlerweile nahezu ausgeschöpft. Vor allem deshalb, weil die meisten nicht zu zweit gehalten werden könnten. Noch begrenzter sei der Platz für Stubentiger im Katzenhaus, das vor über fünf Jahren mit Unterstützung des Landes, des Landkreises, Erbschaften und Spenden für rund 450.000 Euro erstellt wurde und in dem sich derzeit rund 30 Samtpfoten tummeln. Weitere 120 Katzen seien derzeit in privaten Pflegestellen untergebracht, deren Ehrenamtliche auch Futterstellen für Streunerkatzen betreuen, die auf Kosten des Dreherhofs überdies kastriert würden. „Wenn wir diese engagierten Bürger nicht hätten, hätten wir ein ernsthaftes Problem. Denn im Tierheim können wir nicht noch mehr Katzen unterbringen“, sagt Wagner, der sich für eine Kastrationspflicht ausspricht.

Carola Günther (links) und Anette Münz kümmern sich liebevoll um Kleintiere wie Vögel, Kaninchen und Co., die derzeit noch in verschiedenen Bereichen gehalten werden. (Foto: Verena Schiegl )

Ebenfalls fordert er für angehende Hundehalter den Hundeführerschein. Vor allem in Zeiten von Corona wäre ein solcher wichtig gewesen. In der Pandemie hätten sich viel Bürger einen Vierbeiner angeschafft, ohne darüber nachzudenken, was die Haltung eines solchen bedeutet. Zeitmäßig und kostenmäßig, sagt Wagner und spricht damit auch die gestiegenen Tierarztkosten an, für die auch der Dreherhof bei den hier untergebrachten kranken Hunden aufkommen müsse. Ein Führerschein notwendig gewesen wäre auch bei dem Besitzer des acht Jahren alten Peppi, dem Sorgenkind des Tierheims. Dieser sei hier in einem katastrophalen Zustand abgegeben worden, sagt Wagner. Von seinem Besitzer misshandelt, habe ihn das Veterinäramt in den Dreherhof gebracht. Neben einem angeborenen Wasserkopf hat der kleine Yorkshire–Terrier–Chihuahua–Mischling einen Bruch am Hinterlauf, der von den Gewalttätigkeiten seines Besitzers rühre. Für diesen kleinen Knopf ein liebevolles Zuhause mit einem Garten zu finden, ist Wagner eine Herzensangelegenheit.

Kosten für Ausläufe belaufen sich auf rund 35.000 Euro

„Die Erstellung der Ausläufe/Zaunanlage für die Hunde ist bereits beauftragt und soll im September realisiert werden“, teilt Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Die Kosten würden sich auf 30.000 bis 35.000 Euro belaufen.

Für den Umbau des ehemaligen Hundehauses in ein Kleintierhaus werde derzeit die Ausschreibung vorbereitet. Grundsätzlich erfolge die Finanzierung zu je einem Drittel durch Land, Kreis und den Tierschutzverein Dreherhof.

Tierfreunde können die Arbeit des Vereins unterstützen

Das Tierheim Dreherhof ist auf Spenden angewiesen. Wer die Arbeit unterstützen möchte, kann dies unter folgenden Konten tun: bei der Kreissparkasse Ostalb: IBAN: DE10 6145 0050 0440 0694 05 und bei der Volksbank Ostalb: IBAN DE19 6149 0150 1109 8080 03. Wer Streunerkatzen helfen möchte, kann dies unter dem Konto der Kreissparkasse Ostalb: IBAN DE96 6145 0050 1000 1910 59. Überdies werden Pflegestellen gesucht. Wer Tiere bei sich aufnehmen möchte, kann sich unter Telefon 07366/5886 oder per E–Mail an [email protected] melden.