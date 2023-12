ILDA-Awards gehen an Lasershow-Spezialisten aus Aalen

Auch 2023 konnte sich der Lasershow-Spezialist LOBO aus Aalen nach eigenen Angaben wieder erfolgreich unter insgesamt 144 Einreichungen bei der Verleihung der ILDA Artistic Awards durchsetzen. Anlässlich der diesjährigen Konferenz der International Laser Display Association in Atlantic Beach, North Carolina, wurden die künstlerischen Leistungen von spektakulären Laser- und Multimediashows in einem feierlichen Rahmen geehrt, teilt das Unternehmen mit.

Gleich dreimal konnte das Unternehmen auch in diesem Jahr die 23-köpfige Jury überzeugen und vordere Plätze belegen. Mit über die Jahre nun insgesamt 187 erhaltenen Awards könne LOBO die bereits über Jahrzehnte bestehende Führung vor allen anderen Mitgliedern auf der Allzeit-Weltrangliste der ILDA weiter ausbauen und sei damit klarer Spitzenreiter der Branche.

Die ILDA Auszeichnung, die für die besten Lasershows des Jahres von Wettbewerbern an Wettbewerber verliehen werde, gilt in Fachkreisen als der „Oscar der Lasershowbranche“ und als die objektive Messlatte in Showdesign.

Die 1986 gegründete ILDA sei dabei mit ihren rund 200 Mitgliedern die weltweit führende Vereinigung der Lasershowindustrie.