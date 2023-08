Das Land unterstützt die überbetriebliche duale Ausbildung. Das Stuttgarter Wirtschaftsministerium stellt dafür in diesem Jahr rund 12,1 Millionen Euro zur Verfügung, um Seminare und Kurse von Einrichtungen der Berufsbildung zu unterstützen. Das IHK–Bildungszentrum in Aalen erhält dabei 114.680 Euro, die IHK Ostwürttemberg selbst 6.500 Euro, insgesamt also 121.180 Euro.

„In Zeiten von realem Fachkräftemangel und nach den erschwerten Ausbildungsmöglichkeiten in der Pandemie ist eine Unterstützung der dualen Berufsausbildung wichtiger Baustein bei der Qualifizierung von Arbeitskräften“, sagt IHK–Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler.

Die Anstrengungen, junge Menschen in eine berufliche Ausbildung zu bringen, müssten weiter verstärkt werden. Rentschler: „Wir brauchen mehr Auszubildende und dürfen möglichst niemanden auf der Strecke zwischen Schul– und Berufsabschluss verlieren.“ 2023 wurden bis Anfang August bei der IHK Ostwürttemberg rund 15 Prozent mehr neue Ausbildungsverhältnisse eingetragen als 2022. Die IHK hatte — auch im Kontext der Offensive Zukunft Ostwürttemberg — das Werben um neue Ausbildungsverhältnisse bei Unternehmen wie potenziellen Auszubildenden verstärkt. Dazu wurde auch gemeinsam mit den anderen Industrie– und Handelskammern im Frühjahr 2023 die Ausbildungskampagne „Jetzt #könnenlernen“ gestartet.

Bei den Industrie– und Handelskammern des Landes werden neben der vielfältigen Ausbildung in den einzelnen Unternehmen rund 5000 Auszubildende überbetrieblich betreut und 822 Lehrgänge angeboten. In Aalen befindet sich mit dem IHK–Bildungszentrum eine von landesweit sechs überbetrieblichen Ausbildungszentren der IHK–Organisation.

„Innerhalb der Zukunftsoffensive Ostwürttemberg ist der Bereich Bildung und Qualifizierung das Fundament, auf dem eine positive Entwicklung der Region fußt. Wir wollen unsere Anstrengungen bei der Fachkräftesicherung verstärken. Die duale Ausbildung ist ein sehr wichtiger Baustein dabei“, sagt IHK–Hauptgeschäftsführer Rentschler. Gerade das Angebot einer überbetrieblichen Ausbildung sei für kleine Firmen wichtig, die selbst keine beziehungsweise beengte Möglichkeiten zur Ausbildung junger Menschen haben. Im IHK–Bildungszentrum in Aalen sei eine moderne Lernumgebung mit guter Betreuung vorhanden. Dort werden Auszubildende in verschiedenen Berufsbildern ab 1. September 2023 wieder geschult. Sie starten ihre Ausbildung in verschiedenen Firmen aus der gesamten Region Ostwürttemberg.