Idyllisch: Schafe und Lämmer grasen in den Dürrwiesen

Ein schönes Bild bietet sich derzeit Spaziergängern, Radfahrern und Benutzern der Pumptrack– und Dirtanlage in den Dürrwiesen. Seit zwei Tagen grasen hier rund 290 Schafe und 110 Lämmer. Noch eine Woche lang können sie sich hier an dem durch den vielen Regen bedingten saftigen grünen Gras satt essen, dann zieht Michael Neher mit ihnen weiter. Wenn die Tiere des in Dewangen lebenden Schäfers nicht im Freien grasen, sind sie in einem Stall in Rodamsdörfle untergebracht, einem Teilort der Wellandgemeinde, in dem Neher aufgewachsen ist.