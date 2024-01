Hund verletzt eine Frau schwer

Am Montagnachmittag ist bei einem Vorfall im Taufbachtal eine 54-Jährige von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden.

Gegen 14.45 Uhr führte eine 54-Jährige ihren Hund auf dem Fußweg in Richtung Taufbach - ausgehend von der Hegelstraße - spazieren. Hier musste sie an einer 24-Jährigen vorbeigehen, die ihrerseits ebenfalls einen Hund bei sich hatte. Dieser griff anscheinend unvermittelt den Hund der 54-Jährigen an. Als sie reflexartig versuchte, ihren Hund zu schützen, wurde sie von dem Hund gebissen und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde sie schwer verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.