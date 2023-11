Hüttlingen weiter in Ballerlaune

Klare Sache für das Spitzendrio der Fußball-Kreisliga A II. Der TSV Hüttlingen siegt 4:1, der SSV Aalen schießt ein 6:0 über Zöbingen heraus und der FC Ellwangen bezwingt die TSG Abtsgmünd mit 6:3.

Kreisliga A II: Adelmannsfelden ‐ Bopfingen. Abgesagt.

SSV Aalen ‐ Zöbingen 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 5:0 F. Goth (8., 37., 66.), 2:0 L. Massopust (32.), 4:0, 6:0 M. Omeirat (63., 75.). Bes. Vork.: Rote Karte Zöbingen (61.). Der SSV dominierte die Partie auf dem Kunstrasenplatz im Greut über die gesamte Spielzeit. Mit einem Dreierpack von Goth und einem Doppelpack von Omeirat gewann die Sabanovski-Truppe verdient auch in dieser Höhe.

Kirchheim/Dirgenheim ‐ U. Wasseralfingen 3:4 (1:2). Tore: 0:1, 3:4 A. Colletti (17., 90+1.), 0:2 E. Basaran (19.), 1:2 M. Bosch (44.), 2:2 H. Stephan Guyot (58.), 2:3 G. Colletti (77.), 3:3 L. Bagrov (84.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Hüttlingen ‐ Jagstzell 4:1 (4:1). Tore: 0:1 J. Erhard (9.), 1:1 M. Freimuth (11.), 2:1 M. Kamm (18., FE), 3:1 J. Hahn (33.), 4:1 J. Miller (44.). Die Gäste aus Jagstzell gingen bereits nach neun Minuten in Führung. Hüttlingen glich jedoch prompt aus und legte bis zur Pause drei weitere Tore nach. In der zweiten Halbzeit ließen beide Mannschaften wenig zu,. Daher blieb es letztlich beim klaren 4:1 für den Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A II.

Unterschneidheim ‐ Pfahlheim 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 S. Joas (5., 48.), 1:1 L. Böhm (45.). Reserven: 4:2. Heimelf hat nicht gemeldet.

Elchingen ‐ Kerkingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 S. Pilz (64.), 2:0 T. Sauerborn (73.), 3:0 J. Kluczka (90.). Reserven: 1:3. Heimelf hat nicht gemeldet.

Ellwangen ‐ Abtsgmünd 6:3 (3:0). Tore: 1:0 A. Saveski (13.), 2:0, 5:1, 6:1 D. Banen Essome (32., 72., 75.), 3:0 G. Aliu (38., FE), 3:1 F. Frank (62.), 4:1 A. Oyarazi Etudaiye (64.), 6:2 C. Schmid (81., FE), 6:3 P. Klingenmaier (87.). Der FC Ellwangen zeigte sich von Beginn an spielbestimmend und ging bereits in der ersten Halbzeit verdient mit 3:0 in Führung. Nach der Pause nahm Ellwangen das Tempo aus der Partie und die TSG aus Abtsgmünd nutzte ihre Chance zum Anschlusstreffer. Dieser konnte jedoch den FCE in seiner Torlaune nicht stoppen, sodass Ellwangen das Spiel letztlich klar mit sechs Toren für sich entscheiden konnte.

Westhausen ‐ Röhlingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 M. Veit (25.), 0:2, 1:3 J. Brendle (52., 67.), 1:2 N. Lackner (60.). Die Heimmannschaft zeigte auf schwierigem Geläufe eine schlechte Leistung. Die Gäste waren über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und gewannen verdient.

Kreisliga A III: Mergelstetten ‐ Königsb./Oberkochen 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Rosso (6.), 1:1 R. Renko (18.), 1:2, 1:3 T. Cariati (46., 80.), 1:4 M. Hirsch (83.).

8:0! Rosenberg schießt Neuler II ab

In den Staffeln der Fußball-Kreisliga B hat es am Wochenende wieder einige torreiche Partien gegeben.

Kreisliga B II: Hofherrnw.-Unterr. III ‐ Lautern II 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 S. Sarioglu (23., 49.), 3:0 F. Discher (85.).

Hüttlingen II ‐ Göggingen. Abgesagt.

Böbingen II ‐ Fachsenf./Dew. 3:3 (1:1). Tore: 1:0, 2:2 Eckardt (36., 60.), 1:1 L. Lengenfelder (45.), 1:2 J. Fais (50.), 2:3 L. Feinauer (74.), 3:3 Ustymchuk (76.).

Bartholomä ‐ Abtsgmünd II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Krieg (23.), 2:0 Kühnhöfer (38.), 3:0 Wild (56.).

Kreisliga B III: Wört ‐ Schrezheim 2:3 (2:1). Tore: 1:0 P. Lingel (10.), 2:0 B. Lingel (19.), 2:1, 2:2 A. Friz (44., 55.), 2:3 D. Schmid (83.).

Dalkingen ‐ Tannh./Stödtlen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 M. Schneider (44.), 1:1 J. Fuchs (51., FE), 2:1 F. Häusser (67.), 2:2 F. Wille (90.).

Eigenz.-Ellenb. ‐ Lauchheim II 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 4:1 D. Gaugler (20., 89.), 2:0 D. Früh (34.), 2:1 M. Seitz (55., FE), 3:1 M. Zeller (60.).

Neunh./Rindelb. ‐ Schwabsb.-Buch II 3:1 (3:0). Tore: 1:0 V. Fauser (6.), 2:0, 3:0 L. Erhardt (7., 40.), 3:1 F. Ilg (57.).

Nordh.-Zippl. ‐ Rött./Oberd./Aufh.. Abgesagt.

Riesbürg ‐ Eggenrot 2:1 (1:0). Tore: 1:0 J. Röttinger (16.), 1:1 L. Köder (61.), 2:1 J. Ensslin (68.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten Eggenrot (77.), Riesbürg (80., 90., 90+3.). Reserven: 0:0.

Rosenberg ‐ Neuler II 8:0 (3:0). Tore: 1:0, 6:0 B. Rathgeb (17., 70. FE), 2:0 D. De Gruyter (24.), 3:0, 4:0 M. Greiner (41., 52.), 5:0 D. Hirschle (70.), 7:0 A. Atris (87.), 8:0 T. Herrmann (90+1.).

Schloßberg ‐ Lippach 2:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Zick (42.), 1:1 S. Schultes (48.), 2:1 P. Aubele (82.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Lippach (55.). Reserven: 6:0

Kreisliga B IV: Mergelstetten II ‐ Königsbr./Oberk. II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Beyer (7.), 1:1 M. Busse (81.).

Niederst./Ramm. II ‐ Ohmenh./Dorfm. III 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 M. Erdeli (6., 7.), 0:3 L. Kleebauer (82.).

Sonth./Brenz II ‐ Unterkochen II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Otabasi (8.), 1:1 S. Civelek (58.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Sonth./Brenz II (90+3.).

Kösingen ‐ Nattheim II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 A. Waldsauer (27.), 2:0 J. Reiter (84.).

Auernh./Neresheim II ‐ Ebnat 1:3 (0:1). Tore: 0:1 M. Schurr (14.), 0:2, 0:3 D. Frank (47., 89.), 1:3 unbekannt (90+2.). Reserven: 4:1.

Waldhausen II ‐ Oggenhausen 2:0 (1:0). Tore: Robin Legat (44., 83. FE).