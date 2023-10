Aalen

Hubschrauber sucht 84-Jährigen

Aalen / Lesedauer: 1 min

Derzeit befindet sich ein Polizeihubschrauber über Aalen im Einsatz. Der Grund für den Einsatz ist die Suche nach einem 84-Jährigen, der im Laufe der vergangenen Nacht sein Wohnhaus in der Röthardter Straße in Wasseralfingen verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthalts ist. (Foto: Wolfram Kastl/DPA/dpa )

Der Senior hat im Laufe der vergangenen Nacht sein Wohnhaus in der Röthardter Straße in Wasseralfingen verlassen. Er könnte sich dementsprechend in einer hilflosen Lage befinden.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 15:13 Von: Aalener Nachrichten