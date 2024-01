Das Warten hat ein Ende. An diesem Mittwoch startet in Deutschland die Handball-Europameisterschaft der Herren. Zum Auftakt steht dabei gleich ein ganz besonderes Spiel an. Vor 53 000 Fans in der Düsseldorfer Merkur-Spielarena trifft die deutsche Handballnationalmannschaft auf die Schweiz. Das sagen Handball-Experten von der Ostalb zur anstehenden Europameisterschaft.

Karl-Heinz Vandrey, 2. Vorsitzender Aalener Sportallianz, sowie früherer Handballtrainer und Schiedsrichter: „Es wäre klasse, wenn durch die Europameisterschaft im eigenen Land wieder ein kleiner Hype entstehen könnte. Für unsere Nationalmannschaft erhoffe ich mir natürlich, dass sie sehr weit kommt. Ob es am Ende der Titel wird, muss man schauen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sie gut performen werden, wenn alle gesund bleiben. Die Kulisse im ersten Spiel gegen die Schweiz ist natürlich schon sehr gewaltig. Es wurden vorab viele Bildschirme aufgebaut, weil man den Ball nicht so verfolgen kann, wenn man weiter weg sitzt. Von der Stimmung her hoffe ich, dass es ein gigantisches Event wird, das allen Beteiligten in Erinnerung bleiben wird. Meine persönlichen Favoriten auf den Titel sind Dänemark und Frankreich. Island darf man aber auch nie außen vorlassen. An diesem Wochenende richtet die Aalener Sportallianz in Wasseralfingen das HVB-EM-Camp aus. Rund 40 Kinder aus Württemberg sind dann in der Talsporthalle. Es wird dann auch ein Public Viewing geben.“

Tim Hoga, Herren-Trainer HSG Oberkochen/Königsbronn: „Ich hoffe, dass wir die Vorrunde überstehen werden. Ich schätze unsere Nationalmannschaft nicht ganz so stark ein. Es gibt einige junge Spieler, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben. Die Erwartungshaltung würde ich nicht ganz so hochschrauben. Mit dem Achtelfinale wäre ich persönlich zufrieden. Das Viertelfinale wäre ein großer Erfolg. Fantechnisch erwarte ich eine Riesenstimmung. Ich finde es überragend, dass sie die Fußball-Arena in Düsseldorf umgebaut haben. Das ist ein Zeichen an alle, dass man die Nationalmannschaft unterstützen soll. Ich hoffe, dass das für jeden Spieler einen zusätzlichen Schub gibt, wenn 53 000 Fans vor Ort sein werden. Das Eröffnungsspiel werde ich live im Stadion verfolgen können. Wir machen einen Mannschaftsausflug. Insgesamt werden über 20 Spielerinnen und Spieler von der HSG Oberkochen/Königsbronn in Düsseldorf vor Ort sein. Wenn unsere Mannschaft bei der Europameisterschaft weit kommen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass es einen Handball-Boom in Deutschland geben wird. Aber diesen haben wir jetzt schon, denn mehr Kinder spielen bei uns wieder Handball. Ich habe zwei Favoriten auf den Titel. Das sind die Dänen und die Franzosen. Wir haben ja leider Frankreich in unserer Gruppe, deshalb müssen wir die Schweizer gleich unbedingt schlagen. Gelingt das nicht, müssen wir gegen die Franzosen punkten. Wenn wir gegen die Schweiz verlieren, wird es ganz schwer. deshalb ist im ersten Spiel schon ein gewisser Druck da.“

Dominik Feil, Herren-Trainer SG Hofen/Hüttlingen: „Ich finde es gut, dass ein großes Handball-Turnier endlich mal wieder in Deutschland stattfindet. Unsere Jungs sind gut drauf. Das erste Spiel gegen die Schweiz wird aber nicht ganz einfach. Von diesem Spiel könnte für den weiteren Verlauf viel abhängen. Wenn sie das gewinnen, kann es eine gute Europameisterschaft werden. Vor so einer großen Kulisse zu spielen, ist natürlich gigantisch - und davon träumt jeder Handballer. Die Nationalspieler sind eine recht große Kulisse aber gewohnt, gerade die Spieler von Kiel, spielen in einer großen Arena. Die hohe Zuschauerzahl wird uns sicherlich zu Gute kommen. Ich glaube nicht, dass wir den Titel holen werden, das Halbfinale ist aber durchaus machbar.“