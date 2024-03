Eine große Ehre zuteilwurde Holger Döhring bei der Sportlerehrung 2023. Er erhielt die Ehrenschale. Die Laudatio hielt Uwe Mohr, zweiter Vorsitzender des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine Aalen. „Heute ehren wir eine ganz besonders verdiente Persönlichkeit für den Sport in Aalen: Einen Sportler, der sich durch eine besondere Vielseitigkeit auszeichnet. Er ist ein richtiger Allround-Sportler“, so Uwe Mohr. Im Judo wurde Holger Döhring in seiner aktiven Zeit als Wettkämpfer über 20-mal württembergischer Meister. „Damit ist er in Bezug auf die Häufigkeit seines Erfolges der erfolgreichste Judoka des Württembergischen Judo-Verbandes“, erklärt Uwe Mohr. Bei süddeutschen und deutschen Meisterschaften konnte er sich 20 Jahre lang unter den Top fünf platzieren. Zweimal erreichte er dabei den dritten Platz. Es gab außerdem dritte Plätze bei den internationalen A-Turnieren „Korea Open“ und „Stockholm Open“. Als aktiver Judoka kämpfte der heute 55-jährige Holger Döhring viele Jahre in der Bundesliga für den TSV München-Großhadern. Dabei wurde er deutscher Mannschaftsmeister und Vize- Europacupsieger.

Noch heute ist Holger Döhring in der Landesliga aktiv

In der Landesliga ist er bis heute für den Post SV Aalen als aktiver Kämpfer auf der Matte. „Er ist ein Vorbild an Leistungsbereitschaft, Engagement und Mut“, so Uwe Mohr. Holger Döhring war aber auch in anderen Kampfsportarten erfolgreich: Beim Ringen war aktiver Kämpfer für den KSV Aalen und AC Unterkochen. Dabei wurde er württembergischer Vize-Meister im Freistil. Im „Brazilian Jiu-Jitsu“ wurde er süddeutscher Meister. Bei der „Sambo-WM in Russland landete er auf Platz fünf und Vize-Weltmeister im „Kasak Kurash“. Fußball spielte er für den SSV Aalen und Leichtathletik betrieb er beim MTV Aalen. Holger Döhring ist Trainer von Spitzenathleten für die Bereiche Fitness, Ernährung und mentales Coaching: beispielsweise im Fechten für Ralf Bißdorfer (Vize-Weltmeister und Vize-Olympiasieger), sowie Imke Duplitzer. Seit über 30 Jahren ist Holger Döhring als Trainer im Judo-Verein tätig, seit 2004 auch an Schulen. Außerdem engagierte er sich auch als Kinder- und Jugendbetreuer. „Holger Döhring ist nicht nur ein herausragender Sportler und Trainer, sondern nützt seine Fähigkeiten, um mit seinen Erfahrungen und durch sein Vorbild junge Menschen zu begeistern“, so Uwe Mohr. Dabei fügt er an, dass er Kindern und Jugendliche wichtige Werte wie Respekt, Selbstvertrauen, Mut, partnerschaftliches Miteinander und Toleranz vermittele. „Im Nahen des Aalener Sportes bedanke ich mich für den jahrzehntelangen Einsatz und ich verneige mich vor deinen Verdiensten“, so Uwe Mohr abschließend.

Frederick Brütting überreicht die Ehrenschale

Überreicht wurde die Ehrenschale schließlich von Oberbürgermeister Frederick Brütting, der ebenfalls Judoka ist. Im Judo-Zeltlager war bereits Schüler von Holger Döhring. Aktuell kämpft Frederick Brütting als Träger des schwarzen Gürtels zusammen mit Holger Döhring in der Landesliga-Mannschaft des Post SV Aalen.