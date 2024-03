Wenn die Spieler und Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor Anpfiff einen für sie perfekten Nachmittag hätten beschreiben müssen, hätte er wohl so ausgesehen. Dank des klaren 3:0-Auswärtssieges gegen die TSG Tübingen bleiben beide Positivserien der Weilermer bestehen. Einerseits ist man bereits seit Ende Oktober ungeschlagen, zudem konnte man alle vier Spiele im Kalenderjahr 2024 gewinnen.

Trainerteam stellt um

Dabei stellte das Trainerteam um Patrick Faber und Daniel Serejo vor der Partie personell etwas um. So standen Oliver Rieger, Benjamin Schiele und Fabian Janik in der Startelf. In den ersten 15 Minuten tasteten sich beide Teams ab und so ließ die erste Chance auf sich warten. Nach einer ersten Torannäherung der Hausherren wurden die Gäste zusehends stärker. So konnten die Tübinger einen Angriff der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nur mit einem Foul stoppen. Beim fälligen Freistoß versuchte es Linksaußen Dino Nuhanovic flach und hatte damit Erfolg: Der Ball fand seinen Weg vorbei an der Mauer und durch die Beine des etwas unglücklich agierenden Niklas Noll im Tor der Gastgeber.

Tübingen nur mit vereinzelten Nadelstichen

In der Folge konnte Tübingen nur noch vereinzelt Nadelstiche setzen. So kam ein Gästeangreifer nach einem Missverständnis von Joshua Barth und Jo Rief zum Schuss. Diesen konnte der Schlussmann der Weststädter allerdings entschärfen. Bis zur Halbzeit erarbeitete sich die Faber-Elf ein Übergewicht und rechtfertigte ihre Führung. Tübingen zeigte sich nach dem Seitenwechsel zunächst verbessert und kam zu einigen Halbchancen. Wirklich zwingend wurde es aber nicht. Zur Not stand Joshua Barth parat.

Mitten in dieser Drangphase unterschätzten die Hausherren einen langen Ball der Sauerbachkicker. So konnten Benny Schiele, Yusuf Baran und Oliver Rieger eine schöne Staffette über die rechte Seite aufziehen, an deren Ende Benny Schiele den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hatte nun klar Oberwasser. Keine fünf Minuten später bekam der starke Oli Rieger den Ball knapp hinter der Mittellinie. Nach einem kurzen Blick Richtung Torwart zog der Flügelspieler unvermittelt ab und traf mit Hilfe des Pfostens aus 45 Metern zum entscheidenden 3:0. In der Folge merkte man beiden Teams an, dass die Messe in diesem Spiel gelesen war.

TSG spielt souverän

Die Gäste spielten das Spiel souverän herunter und kamen vereinzelt noch zu Torchancen. Hinten hielt der Abwehrverbund weiter dicht und ließ nichts mehr zu. Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg für Hofherrnweiler. Wie zuletzt brannten die TSGler kein Offensivfeuerwerk ab, präsentierten sich allerdings extrem effektiv vor dem Tor und ließen so keinen Zweifel. Mit dem Sieg bleibt die TSG auf Rang sechs, konnte aber weiter Platz zwischen sich und die Abstiegsränge bringen. Auf den Aufstiegsrelegationsplatz bleiben es vier Punkte.

Tore: 0:1 Nuhanovic (19.), 0:2 Schiele (55.), 0:3 Rieger (59.).