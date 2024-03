Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist an diesem Samstag (15 Uhr) in Tübingen gefordert.

Maximalausbeute in 2024

Mit neun Punkten holte die TSG in diesem Kalenderjahr die Maximalausbeute aus ihren drei Ligaspielen. Damit konnte das Team die Abstiegsränge in den vergangenen beiden Partien erstmals in dieser Saison verlassen und steht nun auf Platz sechs in der Verbandsliga. Während es auf den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation reichen würde, nur vier Punkte Rückstand sind, hat man auch auf den potenziellen Relegationsplatz neun, der über den Abstieg in die Landesliga entscheidet, nur zwei Zähler Vorsprung. Wohin die Reise geht, ist wohl abgesehen von Tabellenführer Fellbach und den beiden Tabellenschlusslichtern Weiler und Biberach bei keinem Verbandsligateam klar.

Starke Defensive im Blick

Deshalb will und muss die Faber-Elf weiter an die zuletzt gelieferten Ergebnisse anknüpfen. Acht ungeschlagene Spiele und drei Siege in Serie gab es zuletzt. Dabei brachte besonders die starke Defensive die Schäfchen ins Trockene. Während beim 2:1-Heimsieg gegen Ehingen-Süd der komplette Defensivverbund den Ball vom eigenen Tor entfernt hielt, war am vergangenen Samstag Keeper Joshua Barth mit gleich vier Paraden im Eins-gegen-eins der entscheidende Mann. Gegen Dorfmerkingen nutzte Dino Nuhanovic eine der wenigen TSG-Chancen und auch gegen Berg und Ehingen-Süd brannte die Faber-Elf sicherlich kein Offensivfeuerwerk ab, war dann aber eiskalt vor dem Tor.

Am Samstag steht Teil zwei der dreiwöchigen Auswärtsspielserie in Tübingen auf dem Plan. Die Namensvetter aus der Universitätsstadt stehen derzeit mit drei Punkten mehr als die Weilermer auf Rang vier in der Tabelle. Auch in diesem Jahr zeigen sich die Tübinger um den Ex-Weilermer Jan Rieger wieder gut in Form und holten sechs Punkte aus drei Spielen. Einzig gegen den Tabellenführer unterlag man knapp.

Also erneut keine leichte Aufgabe für Hofherrnweiler, das abgesehen von den Langzeitverletzten Tim Brenner, Hannes Borst und Maxi Blum mit voller Kapelle die eineinhalbstündige Busfahrt an den Neckar antreten kann.