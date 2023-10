Hofherrnweiler II stürzt den Spitzenreiter

Führungswechsel in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Bettringen muss die erste Niederlage hinnehmen. Stödtlen/Tannhausen klettert nach 4:0-Sieg auf den fünften Tabellenplatz und hat bereits 14 Punkte auf dem Konto.

Mögglingen ‐ Dorfmerkingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 F. Amon (7.), 0:2 D. Fischer (63.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Stödtlen/Tannhausen ‐ Schnaitheim 4:0 (0:0). Tore: 1:0 A. Salinger (55.), 2:0, 3:0 M. Michel (59.), 4:0 D. Weissenburger (80.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Hofherrn.-Unterr. II ‐ Bettringen 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Schweidler (16.), 1:1 L. Sigloch (31.), 2:1, 3:1 J. Jaros (37., 59.), 3:2 Eigentor T. Frank (71.). Die Verbandsligareserve der TSG brachte dem Spitzenreiter die erste Niederlage bei. Es war ein starkes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Nach der Halbzeitpause legte die TSG II nach und verteidigte aufopferungsvoll die Führung. Ein verdienter Sieg.

Steinheim ‐ Unterkochen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 D. Eller (4.), 0:2 M. Kurz (29.), 0:3 M. Volk (83.). Unterkochen ging früh in Führung und war in der Anfangsphase auch die bessere Mannschaft. Danach kam Steinheim etwas besser ins Spiel, ohne Akzente setzen zu können. Das 0:2 nach einer halben Stunde war dennoch verdient. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein intensives Spiel, indem Steinheim zwar bemüht war, die Chancen aber auf Unterkochener Seite waren. Nach dem Wechsel flachte das Spiel etwas ab, Chancen gab es auch weniger. Das 0:3 kurz vor Schluss war dann herrlich herausgespielt und die Entscheidung. Unterkochen ist damit neuer Spitzenreiter in der Bezirksliga.

Schwabsberg-Buch ‐ Neuler 2:0 (2:0). Tore: 1:0 M. Kopp (11.), 2:0 S. Feifel (15.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Lauchheim ‐ Lorch 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Kreeb (15.), 1:1, 2:2 C. Krasniqi (43., 71.), 2:3 Falcone (76.). Heimelf hat nicht gemeldet.