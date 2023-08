Höhere Mehrwertsteuer: Wenn Essen zum Luxus wird

Die Diskussionen um die Steuererhöhung auf 19 Prozent zum 1. Januar 2024 reißen nicht ab, Alexander Asbrock, Gastronom und Hotelier aus Unterkochen, hat sich nun mit einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt. Auch andere Gastronomen aus Aalen melden sich zu Wort.

„Eine Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen zum Jahreswechsel hätte fatale Folgen“, mahnt Alexander Asbrock , Geschäftsführer des Goldenen Lamm in Unterkochen. Der studierte Betriebswirt ist seit 2000 Unternehmer. In seinem offenen Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck hebt er hervor, dass sich die gastgewerblichen Branchenverbände für einen dauerhaft auf sieben Prozent abgesenkten Mehrwertsteuersatz einsetzten. Deren Argumente sind so klar wie deutlich: Steige die Steuer wieder auf 19 Prozent, werde das viele Existenzen vernichten, ebenso werden die Preise in den Restaurants, Kneipen und Bistros deutlich ansteigen und für breite Schichten der Bevölkerung unerschwinglich werden.

In den bevorstehenden Haushaltsberatungen des Bunds wird von der Regierung auch die Frage zu klären sein, ob am ursprünglichen Plan festgehalten wird, die Mehrwertsteuer für den vor Ort–Verzehr von Speisen in der Gastronomie wieder auf den Satz der Vor–Coronazeit zu setzen. Momentan liegt der Steuersatz hierfür bei sieben Prozent.

Jenseits der ökonomischen Argumente habe diese Entscheidung nämlich auch sozialpsychologische Dimensionen, betont Asbrock. Die Kneipe und das Bistro seien ein Ort des Zusammentreffens einzelner Individuen, die sich im Austausch annähern. Diese Orte seien der Kitt der Gesellschaft und führen zu deren Harmonisierung und zu mehr Zusammenhalt.

Asbrock bittet in seinem Schreiben weiter, Habeck möge sich doch bei den Haushaltsberatungen dafür einsetzten, dass die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für zunächst zwei Jahre ausgesetzt werde. Genauso wie ein Industriestrompreis bestimmte Industrien im Land halte, hält die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes mehr Gastronomen am Leben. Fakt ist: Eine Steuererhöhung würde zu weniger Gästen und geringeren Umsätzen führen. Zudem ist der Kostendruck für die Betriebe gewaltig, bei einer gleichzeitig inflationsbedingten Konsumzurückhaltung der Gäste.

Die aktuell veröffentlichten Umsatzzahlen vom Statistischen Bundesamt für das Gastgewerbe im ersten Halbjahr 2023 liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Seit Jahrzehnten fordert der Deutsche Hotel– und Gaststättenverband (Dehoga), dass Essen einheitlich mit dem reduzierten Satz besteuert wird. Passiert das nicht, hieße das, laut einer Dehoga–Umfrage vom Juli 2023, dass weitere 12.000 Betriebe schließen würden. Für die Gesellschaft bedeutet das einen Verlust an Lebensqualität.

Die Gastronomie sei immer noch dran, Corona aufzuarbeiten, sagt Christine Auzinger, die Chefin der Eventgastronomie Villa Koepf. Hinzukomme der Personalmangel. Auch hätten sich die Lebensmittelpreise verdreifacht. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gehe wieder zu Lasten der Unternehmer.

Deutliche Worte findet auch Stefanie Winter, Inhaberin des Café Podium. Auch die Energiekosten hätten sich verdoppelt bis vervierfacht. Um all die Mehrkosten abzudecken, würden nicht einmal die zwölf Prozent ausreichen. Hinzukomme der Mindestlohn, der ständig steige, was ja gut sei. Dabei bleibe es dann aber nicht, denn die restlichen Löhne würden automatisch mitsteigen. „Die Kosten, die wir nicht beeinflussen können, steigen stetig an“, mahnt sie.

Gehe man auf die 19 Prozent wieder hoch, stelle sich auch die Frage, wie lange der Endkonsument das noch mittragen könne. Nur wenige Gäste seien bereit, zwölf Prozent mehr auf ein Schnitzel oder die Käsespätzle zu bezahlen. Doch wenn der Restaurantbesuch zum Luxus werde, seien weitere Betriebsschließungen vorprogrammiert. Die Gastronomielandschaft werde sich dadurch verändern. Auch sie habe die Petition der Dehoga unterzeichnet, wie auch Alois Graule vom Hotel–Gasthof Grauleshof. Jedoch betrachte sie die Chance, die Rückkehr auf 19 Prozent zu verhindern als gering. Zu den zwölf Prozent mehr komme noch der Fachkräftemangel, die Inflation und die gestiegenen Energiekosten. Immer mehr Gastronomen werden Ruhetage einführen, um die Kosten zu minimieren, so ihre Prognose. Ruhetage wären ein weiterer Hebel, viele Optionen gebe es allerdings nicht mehr. Die Reduktion der Mehrwertsteuer wäre auf jeden Fall ein Lichtblick.