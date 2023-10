Das Hüttfeld wird sich verändern: Die Markuskirche, das dazugehörige Gemeindehaus, der Kindergarten Sonnenhaus und das Pfarrhaus werden abgerissen. Auf dem Areal, das von Einfamilienhäusern umgeben ist, werden vier große Wohnblöcke sowie eine neue Kita entstehen. Zu der Verdichtung hat der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) am Donnerstag die Satzungsbeschlüsse gefasst. Einstimmig.

Der Bebauungsplan „Ecke Erwin-Rommel-Straße und Ruland-Ayßlinger-Weg“ ist ein Beispiel für ein Ziel, das die Stadt seit einigen Jahren verfolgt. Danach sollen weniger Neubaugebiete im Außenbereich die Flächen auf der grünen Wiese verbrauchen und dafür im Innenbereich mehr Lücken nachverdichtet werden.

Im Hüttfeld habe man „ein gutes Paket geschnürt, das die Bevölkerung mittragen kann“, war Oberbürgermeister Frederick Brütting überzeugt. Das fanden auch die allermeisten Vertreter der Fraktionen im Ausschuss, etwa Thomas Wagenblast von der CDU-Fraktion: „Es handelt sich um eine wunderschöne Innenentwicklung in einem tollen Stadtquartier“, befand er. Martina Lechner von der SPD erklärte: „Ich habe mir das Wohngebiet angeschaut, es hat eine tolle Lage und bietet eine super Chance für die Innenentwicklung.“ Auch Manfred Traub von der Zählgemeinschaft war überzeugt: „Es wird eine tolle Bebauung in einem sehr schönen Wohngebiet. Es passt städtisch sehr gut. Klasse.“

Einzig in die Zustimmung der Freien Wähler mischte deren Sprecher Claus Albrecht auch Bedauern. „Ich gebe zu, mir blutet schon das Herz“, sagte er. Zum einen: Als er konfirmiert wurde, sei die evangelische Markuskirche noch nicht einmal fertig gebaut gewesen. Und nun, keine Generation später, werde sie schon wieder abgerissen. Zum anderen: „Dass wir Wohnungsbau brauchen, steht außer Frage. Aber das Ergebnis ist hier schon eine sehr, sehr starke Verdichtung in einem Gebiet, das drumherum viel aufgelockerter ist“, so Albrecht. Er endete: „Nichtsdestotrotz stimmen wir gerne zu.“

Um was geht es? Die evangelische Kirchengemeinde Aalen hat ihre Grundstücke an der Ecke Erwin-Rommel-Straße und Ruland-Ayßlinger-Weg an die Wohnungsbau Aalen verkauft. Zusätzlich ist ein nördliches Flurstück dazugekommen. Auf den insgesamt 0,49 Hektar will die Wohnungsbau Wohngebäude und eine neue Kindertagesstätte bauen. Bereits im Frühjahr 2021 ist aus einem Architektenwettbewerb der Entwurf des Aalener Büros Liebel als Sieger hervorgegangen. Gebaut wird im ersten Schritt die Kita, danach entstehen die Wohngebäude. Sie werden Flachdächer haben, das höchste dürfte theoetisch 12,50 Meter hoch werden.

Die Pläne wurden bereits öffentlich ausgelegt und die dazu eingegangenen Stellungnahmen geprüft. „Wir begrüßen, dass den Einwendungen etwas Rechnung getragen wurde“, meinte Sigrun Huber-Ronecker von den Grünen. Dabei bezog sie sich vor allem auf den Appell eines Bürgers, vor dem Abriss der Markuskirche das Kirchenfenster von Ernst Wanner zu retten. Bei dem Abriss werde sonst „ein weiteres Kulturgut der Aalener Geschichte von 1967 verloren gehen“, hatte der Einwender geschrieben und dazu aufgefordert: „Rettet den Markus-Löwen-Fries!“ Die Antwort des Oberbürgermeisters: „Das Fries wollen wir erhalten.“ Mehrere Ausschussmitglieder regten an, das Glasfenster in den Kita-Neubau zu integrieren.

Die Widersprüche weiterer Anlieger gegen den Bebauungsplan streifte der Ausschuss nur am Rande. In der öffentlichen Vorlage zur Sitzung sind sie nachzulesen. In einer Einwendung geht es um die künftige Verkehrssituation. Bereits 2021 hatten Anwohner 88 Unterschriften gesammelt, weil sie zu viele am Straßenrand parkende Fahrzeuge befürchteten. Dem hat die Verwaltung widersprochen. Mit etwa 48 Tiefgaragenstellplätzen auf dem Grundstück und circa zwölf weiteren oberirdischen Stellplätzen sowie drei Stellplätzen für die Kita sei „eine ausreichende Anzahl an Parkmöglichkeiten im Plangebiet sowie der Umgebung vorgehalten“.

Als ein „hoch sensibles Thema“ bezeichnete ein weiterer Einwender die Höhen der drei- bis viergeschossigen Wohnblocks. Die Bebauung solle höher werden, als es die Kirche bisher war. Das stehe „völlig konträr“ zu den Ausführungen im Flächennutzungsplan. Darin sei von einer „ausgewogenen, verträglichen Höhenentwicklung und einem „sensiblen Umgang mit den Nahtstellen zur Umgebungsbebauung“ die Rede. Die Stadt entgegnet: Es handle sich nur um eine Flächennutzungsplan-“Berichtigung“, nicht „-Änderung“. Die zulässigen Gebäudehöhen seien „an die städtebaulichen Ziele der Stadt angepasst“.

Eine Anrainerin hatte in ihrem Widerspruch geschrieben, sie sei nicht grundsätzlich gegen die Nachverdichtung. Doch vermisse sie im Entwurf für die Wohnblocks eine Begrünung, die für klimatischen Ausgleich sorge. Außerdem dürfe eines der geplanten Gebäude 11,75 Meter und damit doppelt so hoch werden wie ihr jetziges Nachbargebäude. Nun sei ihr eigenes Wohnhaus gerade teuer zu einem Engerie-Plus-Haus umgebaut worden, um klimaneutral zu werden. Die Anrainerin fürchtet den Schatten, den ein hoher Wohnblock auf ihr Haus werfen würde, und den negativen Einfluss auf ihre Energiegewinnung vor allem im Winter. Die Antwort der Verwaltung: Es seien verpflichtende Dach- und Fassadenbegrünungen festgelegt. Und: Mit der Höhe eines Gebäudes erhöhe sich auch der vorgeschriebene Grenzabstand.

Allerdings sagte ein Vertreter der Verwaltung im Ausschuss auch: „Den bestehenden Baumbestand können wir nicht retten.“ Das sei wegen der Verdichtung und der Tiefgarage zu schwierig. Dafür werde alle 300 Quadratmeter ein neuer Baum gepflanzt.