Mit gleich zwei Forschungsprojekten hat die Hochschule Aalen das Wissenschaftsministerium überzeugt. Sie werden jetzt in einem neuen Programm gefördert. Es zielt darauf ab, Verbundforschungsvorhaben in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Insgesamt fördert das Wissenschaftsministerium mit dem Programm für Angewandte Nachhaltigkeitsforschung sechs Projekte an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (HAW). Im Fokus steht die praktische Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse.

CO2-Fußabdruck reduzieren

„Alle Projekte haben das große Potenzial zu zeigen, wie durch das Bündeln von Ideen und Kapazitäten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gesteigert werden kann. Die geförderten Projekte können eine Blaupause liefern, wie sich der Energie- und CO2-Fußabdruck sowie Lieferkettenabhängigkeiten in der Kreislaufwirtschaft reduzieren lassen - und damit einen Nachhaltigkeitsschub in vielen Branchen auslösen“, sagte Ministerialdirektor Dr. Hans J. Reiter beim Auftakt des Programms in Stuttgart. Zudem werde an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaft ein wesentlicher Teil der qualifizierten Fachkräfte ausgebildet, die als kreative Ideengeber für die Unternehmen im Land so wichtig seien.

Bei der Auftaktveranstaltung für das Programm für angewandte Nachhaltigkeitsforschung hat die Hochschule Aalen für ihr Forschungsprojekt „RewitAI“ einen Förderbescheid von rund 2,185 Millionen Euro entgegengenommen. (Foto: MWK BW / Jan Potente )

„Mit einer Förderung von bis zu 2,4 Millionen Euro pro Verbund und einer Laufzeit von vier Jahren ist das Programm in finanziell schwierigen Zeiten ein deutliches Commitment in der deutschen Forschungsförderung“, so Reiter weiter.

In dem zweistufigen, wissenschaftsbasierten Wettbewerbsverfahren waren die Hochschulen Furtwangen, Reutlingen und Nürtingen-Geislingen mit ihren Forschungskonzepten ebenso erfolgreich wie die Hochschulen Aalen mit zwei Projekten, sowie Biberach. Hier die beiden Aalener Projekte:

Forschungsprojekt "Preserve" über seltene Rohstoffe

„Preserve“ konzentriert seine Forschung auf die Integration seltener Rohstoffe in die Kreislaufwirtschaft. Speziell werden recycelte Seltenerdmagneten und Li-Ionen-Batterien in Bezug auf ihre Einsatzmöglichkeiten und Alterungseigenschaften bewertet, um sie in die bestmögliche Anwendung zu bringen. Dies schont seltene Ressourcen und fördert die Unabhängigkeit von Lieferketten.

Forschungsprojekt "RewitAI" über Kunststoffrecycling

Auch „RewitAI“ arbeitet daran, Kunststoffkreisläufe zu schließen und Recycling in der Kunststoffbranche voranzutreiben. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf hoch beanspruchten Kunststoffen in Außensportanlagen. „RewitAI“ erforscht sowohl den Rückbau der bisher verwendeten Kunststoffe als auch Alternativen aus Bio- und Recyclingkunststoffen.

Während der Projektumsetzung werden die Forschungsverbünde durch das am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angegliederte Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) begleitet.

Laufzeit von vier Jahren

Das PAN HAW BW-Programm ist laut Ministerium mit Blick auf eine Laufzeit von vier Jahren und einer Förderung von bis zu 2,4 Millionen Euro pro Verbund ein herausragendes Programm. Es veranschauliche beispielhaft, dass die HAW-Forschung ein besonderes Anliegen des Wissenschaftsministeriums sei.

Für den European Green Deal

Die PAN HAW BW-Förderung umfasst ein Mittelvolumen von insgesamt 14,4 Millionen Euro, welches sich aus 8,6 Millionen Euro Landesmitteln und 5,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)zusammensetzt. Der EFRE dient Baden-Württemberg als wichtiges Instrument zur Umsetzung notwendiger Transformationen. Das Land möchte in der EFRE-Förderperiode 2021 bis 2027 zur Umsetzung zentraler Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union im Rahmen des European Green Deal sowie des Landes beitragen.