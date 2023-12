Hochschule Aalen ehrt Jubilare

„Ich freue mich jeden Morgen auf meine Arbeit. Das ist ein toller Job, die Studierenden halten einen jung“, sagt Winfried Bantel. Seit 20 Jahren lehrt er im Studiengang Informatik an der Hochschule Aalen. Bantel ist einer der vielen Jubilare und Jubilarinnen, die jetzt von Rektor Harald Riegel für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet wurden.

Insgesamt 51 Professorinnen und Professoren, Mitarbeitende und Lehrbeauftragte aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen wurden für ihren Einsatz für die Hochschule und den öffentlichen Dienst in den vergangenen Jahrzehnten geehrt. Außerdem wurden sechs Professoren und drei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Im feierlichen Rahmen überreichte Hochschulrektor Harald Riegel goldene, silberne und bronzene Ehrennadeln. Für jeden der Jubilarinnen und Jubilare sowie für diejenigen, die in den Ruhestand gehen, fand er ganz persönliche Worte und dankte allen für ihr großes Engagement. „Durch Ihren Einsatz und Ihre Erfahrungen haben Sie die Weiterentwicklung der Hochschule maßgeblich mitgeprägt“, würdigte Riegel die Geehrten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Jubilare der Hochschule Aalen:

Professorinnen und Professoren: 30 Jahre: Ulrich Schmitt; 25 Jahre: Anna Nagel, Jürgen Strauß; 20 Jahre: Winfried Bantel, Volker Beck, Rainer Börret, Heinz-Peter Bürkle, Eduard Depner, Eckehard Kalhöfer, Tillmann Körner, Constance Richter, Ronald Schäfer; 10 Jahre: Harro Heilmann, Andreas Heinrich, Stefan Hörmann, Steffen Kreikemeier, Christina Ravens, Holger Schmidt.

Mitarbeitende: 30 Jahre: Manfred Brucker, Petra Dörrer, Markus Gruber, Ulrike Kuge; 25 Jahre: Ulrike Bretzger, Josef Hahn-Dambacher, Gabriele Hermann, Petra Konle; 20 Jahre: Birgit Birkner; 10 Jahre: Andreas Dörflinger, Andreas Kopp, Dr. Dieter Meinhard, Ulrike Müller, Steffen Mürdter, Eveline Rettenmeier, Michael Sedlmajer, Benjamin Späth, Christian Weisenberger.

Lehrbeauftragte: 30 Jahre: Eugen Brenner, Rolf Kunz; 25 Jahre: Carol Battista; 20 Jahre: Filomena Pinto Morgado, Neven Sulic; 10 Jahre: Johannes Eisenmenger, Joachim Hartjes.

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst: Ulrich Schiefer, Claus Maurer. Für 25 Jahre im öffentlichen Dienst: Markus Merkel, Björn Wagner, Timo Bernthaler.

Außerdem wurden in den Ruhestand verabschiedet: Annemarie Buser, Ulrich Holzbaur, Jürgen Krapp, Julia Möckel, Ulrich Schiefer, Reiner-Ulrich Schiller, Klaus Hoffmann, Bernhard Mäule und Roland Thiede.